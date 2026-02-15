Ove pjesme nisu pobijedile na Dori, ali su postale veliki hitovi

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije već je dugi niz godina platforma putem koje izvođači imaju priliku predstaviti svoj rad široj javnosti. Otkako je održana prvi put 1993. godine Dora je doživjela brojne uspone i padove, pozornicom natjecanja su prošli žanrovski različiti izvođači, a dok su neki prepušteni zaboravu, drugi su unatoč porazu postali vječni klasici. Ususret finalu Dore prisjetili smo se pjesama koje su postale pravi hitovi u domaćem radijskom eteru i među publikom, no nisu imali priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Srebrna krila – Ljubav je za ljude sve (1995.)

Godine 1995. Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala pjesma "Nostalgija" grupe Magazin i Lidije Horvat Dunjko, no Srebrna Krila su onda na pozornici Dore predstavila pravi hit. Radi se o singlu "Ljubav je za ljude sve", koji im je do danas ostao jedna od najprepoznatljivijih pjesama karijere.

Minea – Good Boy (1995.)

Minea se iste godine natjecala na Dori, gdje je izvela pjesmu "Good Boy", koja je kasnije postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Divas - Sexy Cool (1996.)

Maja Blagdan je 1996. odnijela pobjedu s pjesmom "Sveta ljubav" te je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Oslu, gdje je osvojila visoko, četvrto mjesto. Iste godine Divas su pjevale na Dori, gdje su izvele svoj bezvremenski hit "Sexy Cool", koji se među publikom rado sluša još danas.

Magazin – Opijum (1997.)

Godinu kasnije Hrvatsku su na Eurosongu u Dublinu predstavljale E.N.I. s pjesmom "Probudi me", a na pozornici Dore predstavljen je još jedan veliki hit. Radi se o pjesmi "Opijum" grupe Magazin, koja je upečatljivi hit u njihovoj bogatoj karijeri.

Alen Vitasović – Ja ne gren (2000.)

Goran Karan je 2000. pobijedio na Dori pjesmom "Ostani" koja je i danas neupitni hit, a njegov kolega Alen Vitasović također je tada predstavio pjesmu koja mu je obilježila karijeru. Radi se o singlu "Ja ne gren" koja je još danas česti "gost" u domaćem radijskom eteru.

Nina Badrić – Čarobno jutro (2003.)

Nina Badrić jedna je od naših najpoznatijih pjevačica s bogatim katalogom, no 2003. je pobjedu na Dori izborila njezina mlađa kolegica Claudia Beni sa singlom "Više nisam tvoja". Badrić je te godine otpjevala "Čarobno jutro", pjesmu koja je odmah postala veliki hit i važan faktor njezine karijere. Upravo tu pjesmu izvela je prošle godine u revijalnom dijelu tog natjecanja.

Meritas & Massimo – Odjednom ti (2004.)

Godinu kasnije na Eurosong je otišao Ivan Mikulić s pjesmom "Daješ mi krila", a na pozornici su briljirali Meritas i Massimo singlom "Odjednom ti". Pjesma je brzo osvojila domaći eter, gdje se zadržala sve do danas te je postala pravi domaći glazbeni klasik.

Luka Nižetić & klapa Nostalgija – Proljeće (2005.)

Luka Nižetić je na Dori nastupao kao natjecatelj pet puta, a jedan od njegovih najvećih hitova ondje je predstavljen 2005. godine. Radi se o pjesmi "Proljeće" koju je izveo s Klapom Nostalgija.