Ove serije najgledanije su na Netflixu u Hrvatskoj prošloga tjedna: Jeste li sve pogledali?

Ove serije najgledanije su na Netflixu u Hrvatskoj prošloga tjedna: Jeste li sve pogledali?
Foto: Netflix

Nove sezone serija, ali i neki novi naslovi, osvojili su gledatelje protekloga tjedna, a donosimo popis najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj.

Donosimo popis najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj prošloga tjedna. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknadit.

1. Nobody Wants This

Romantična komedija o agnostičkoj seks-podcasterici i nedavno razvedenom rabinu koji se zaljubljuju unatoč različitim svjetonazorima i obiteljskim pritiscima. U glavnim ulogama Kristen Bell i Adam Brody. 

SAD, 2024., Komedija, Romantična

2. The Monster of Florence

Talijanska kriminalistička serija prati slučaj prvog serijskog ubojice u Italiji – Il Mostro di Firenze – koji je desetljećima izbjegavao pravdu. 

Italija, 2025., Krimi, Serijski ubojica

3. Mob War: Philadelphia vs. the Mafia

Dokumentarna serija o krvavom mafijaškom ratu u Philadelphiji 1990-ih i borbi za prevlast među suparničkim klanovima. 

SAD, 2025., Dokumentarac, Mafija

4. The Diplomat

Američka diplomatkinja suočava se s međunarodnom krizom i izazovima u braku s političkom zvijezdom. Glavnu ulogu tumači Keri Russell. 

SAD, 2023., Drama, Politika

5. The Thundermans

Obiteljska SF-komedija o supermoćnoj obitelji Thunderman i njihovim svakodnevnim (i natprirodnim) izazovima. 

SAD, 2013., Znanstvena fantastika, Obiteljska

6. Old Money

Turska drama o bogatoj eliti Istanbula čiji svijet potresa dolazak ambicioznog tajkuna. 

Turska, 2025., Drama

7. Boots

Dirljiva drama o gay srednjoškolcu koji s prijateljem ulazi u marince 1990-ih, suočavajući se s predrasudama i opasnostima. 

SAD, 2025., Drama, Coming of Age

8. The Hunting Wives

Sophie iz Nove Engleske ulazi u svijet bogatih teksaških kućanica, gdje otkriva smrtonosne tajne i spletke. 

SAD, 2025., Drama, Krimi

9. Monster: The Ed Gein Story

Prava priča o Edu Geinu, zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao mnoge filmske horore. 

SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica

10. No One Saw Us Leave

Meksička drama o mladoj ženi koja se bori s društvenim predrasudama i zakonskim preprekama kako bi spasila svoju djecu nakon što ih otme bivši muž. 

Meksiko, 2025., Drama

Ako tražite inspiraciju za sljedeće "bingeanje" serija, ova lista je pravi izbor za vas. Koji je vaš favorit s popisa?
 

OSTALO

