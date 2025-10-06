Ove su se serije najviše gledale na HBO-u u Hrvatskoj prošlog tjedna: Jeste li ih sve pogledali?

Obavijesti

Donosimo popis najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj u proteklom tjednu. Ako vam treba inspiracija za nove serije, na prvom ste mjestu. Evo tko se sve našao među prošlotjednim favoritima.

HBO je i proteklog tjedna vrvio napetim serijama, a među top 10 najgledanijih što se hrvatske publike tiče našle su se krimi drame, akcijske serije i dokumentarci.

1. Task

U radničkim predgrađima Philadelphije, FBI agent vodi specijalni tim u potrazi za obitelji koja stoji iza niza nasilnih pljački. U glavnim ulogama su Mark Ruffalo i Emilia Jones. Napeta kriminalistička drama koja drži pažnju do posljednje minute.

SAD, 2025., Krimi drama

2. Outlander: Blood of My Blood

Romantična saga čija radnja se odvija od bojišta Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća. Dvije sudbonosne ljubavi moraju se boriti protiv sila koje ih žele razdvojiti.

SAD, 2025., Drama

3. Peacemaker

Nastavak priče o Peacemakeru, superjunaku/superzlikovcu koji vjeruje u mir pod svaku cijenu. John Cena briljira u ovoj akcijskoj, humorističnoj DC seriji. 

SAD, 2022., Superhero, DC

4. Twisted Metal

U postapokaliptičnom svijetu, brbljavi autsajder mora dostaviti tajanstveni paket kroz opasnu pustoš, suočavajući se s ludim klaunovima i razaračkim vozilima. Anthony Mackie je u glavnoj ulozi. 

SAD, 2023., Akcija

5. Quiet in class

Šokantan dokumentarac o učitelju iz Švedske koji je godinama potajno snimao učenike i zloupotrijebio snimke. Potresna priča o zloupotrebi povjerenja i kriminalu. 

Švedska, 2025., Dokumentarni, Krimi

6. Scheda

Smrt uglednog kapetana u gradiću Hel razotkriva mrežu laži koja povezuje njegovu obitelj. Napeta poljska kriminalistička serija koju će obožavati svi ljubitelji ovoga žanra.

Poljska, 2025., Krimi drama

7. The Night Of

Nakon noći provedene s neznankom, mladić se budi uz njezino mrtvo tijelo te ga optuže za ubojstvo. Serija koja istražuje pravosudni sustav i moralne dileme. 

SAD, 2016., Krimi, Ubojstvo

8. Kim Kardashian, The Concierge And The $6m Heist

Dokumentarna serija o jednoj od najpoznatijih pljački u povijesti slavnih. 

Foto: HBO Max

SAD, HBO

9. The Graft

Nakon iznenadne smrti sestre, liječnik se upliće u lokalni kriminal i sklapa savez s novim vođom bande. Turska kriminalistička drama. 

Turska, 2025., Krimi drama

10. Most Wanted: Teen Hacker

Nevjerojatna istinita priča o tinejdžeru kojeg je FBI proglasio jednim od najopasnijih hakera na svijetu. 

Finska, 2025., Dokumentarni, Krimi

Koji je vaš favorit s popisa? 

