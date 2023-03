Ovi izvođači pjevat će na dodjeli Oscara: Mnogi smatraju kako je Lady Gaga posebno iznenađenje

Dodjela Oscara počinje s emitiranjem za samo nekoliko sati, a kao i po običaju, svi željno iščekuju nastupe poznatih pjevačkih lica.

Foto: Hahn Lionel/ABACA

Rihanna (35), koja je nedavno nastupila na poluvremenu 'Super Bowla' i oduševila gledatelje, nastupit će i na dodjeli najpoznatije nagrade u svijetu filmske industrije. Popularna pjevačica izvest će pjesmu 'Lift Me Up' koja je napisana za Marvelov film 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Foto: Kirby Lee

S tom pjesmom je Rihanna i nominirana za najbolju originalnu pjesmu na ovogodišnjoj dodjeli.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Uz Rihannu, na ovogodišnjoj dodjeli Oscara nastupit će i Sofia Carson i Diane Warren s pjesmom 'Applause' iz filma 'Tell It Like A Woman', David Byrne, Stephanie Hsu and Son Lux s pjesmom 'This Is Life' iz filma 'Everything Everywhere All at Once' i Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava s pjesmom 'Naatu Naatu' iz filma 'RRR'.

Jedan detalj oko kojeg su gledatelji iznimno razočarani je taj da na dodjeli Oscara neće nastupiti Lady Gaga (36) sa svojom pjesmom 'Hold My Hand' iz filma 'Top Gun: Maverick'. No, kasnije se proširila vijest kako pjevačica ipak dolazi na dodjelu. Variety piše kako će glazbenica ipak nastupiti na ovogodišnjoj dodjeli te da će to biti iznenađenje i da se radi o odluci donesenoj u posljednjem trenutku.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Glen Weiss, producent Oscara je otkrio kako je pjevačica morala odbiti poziv zbog snimanja nastavka filma 'Joker: Folie à Deux'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U izvrsnim smo odnosima s Lady Gagom i njezinim timom, ali ona je trenutno usred snimanja filma, a mi ovdje odajemo počast filmskoj industriji i onome što je potrebno za snimanje filma. Nakon dosta natezanja, nije se činilo da može izvesti nastup kalibra na koji smo navikli kad je ona u pitanju i na koji je ona navikla, uz sve popratne stvari - rekao je Weiss pa dodao:

Foto: Instagram

- Stoga, neće nastupiti u showu, ali radi se o tome, s naše točke gledišta, da netko snima film i da mi potpuno razumijemo da je to ono što je prioritet u ovom poslu, pogotovo jer nagrađujemo filmove - zaključio je.

Najčitaniji članci