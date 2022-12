Ovi su parovi prekinuli u 2022.: Pecotić ostavio ženu i našao drugu, Pique prevario Shakiru...

U protekloj godini neke su ljubavi završile i ostavile prostora za nove početke. Dok su jedni završavali odnose u prijateljskom tonu i bez previše drame, drugi su se mjesecima povlačili po naslovnicama.

Nika Turković i Matija Cvek

Jedan od najpoznatijih glazbenih parova na hrvatskoj estradi Matija Cvek (29) i Nika Turković (27) prekinuo je početkom srpnja, nakon više od četiri godine veze. Bivši par upoznao se tijekom HRT-ovog showa 'A strana'. Nakon prekida su brzo počela šuškanja da se par razišao zbog druge djevojke, Matijine prateće pjevačice. Međutim, njegova menadžerica je ubrzo stala na kraj glasinama i poručila da je njihova suradnja isključivo profesionalna.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marko i Irena Pecotić

Član 4 tenora i bivši član klape Iskon Marko Pecotić Peco iznenadio je javnost kada je sredinom listopada za Slobodnu Dalmaciju rekao da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka. Peco je uskoro otkrio da je zaljubljen u drugu ženu i to u Silviju Dvornik, koja je prateći vokal u njegovom bendu, a inače je sestra poznate splitske fotografkinje Sonje Dvornik. Irena, koja je po struci farmaceutkinja, nakon vijesti o razvodu svojim objavama na društvenim mrežama nije odavala dojam nekoga tko prolazi kroz teško razdoblje, a novopečeni par tek se nedavno počeo pojavljivati u javnosti. ,

Foto: Instagram/Irena Pecotić

Filip Vidović i Nataša Pavičević

Glumac Filip Vidović (31) i plesačica Nataša Pavičević raskinuli su zaruke početkom studenog nakon dugogodišnje veze. Nisu otkrivali razloge prekida ali su naglasili da su imali lijepu priču dok je trajalo i da su se lijepo rastali. Par se upoznao na tečaju salse u Natašinom plesnom studiju, a iako su najavljivali vjenčanje za proljeće 2023. godine, ipak je došao kraj zajedničkim planovima za budućnost.

Foto: Instagram/Fani

Jason Momoa i Lisa Bonet

Glumački par Jason Momoa (43) i Lisa Bonet (55) objavili su sredinom siječnja da se razvode nakon 17 godina veze, od kojih pet u braku. U objavi na društvenim mrežama Jason i Lisa su objasnili kako su se promijenili u tom transformacijskom razdoblju, misleći na pandemiju korona virusa, te da dijele vijest o rastavi kako bi to učinili dostojanstveno. Iako je bilo šuškanja da se Momoa vraća kući, on je objasnio da to nije istina, ali da su obitelj i uvijek će biti. Par zajedno ima dvije kćeri, Lola Ioani (15) i Nakoa-Wolf (14).

Foto: PA/PIXSELL

Shakira i Gerard Pique

Kolumbijska pjevačica Shakira (45) i španjolski nogometaš Gerard Pique (35) prekinuli su početkom lipnja nakon 12 godina veze. Strani mediji su pisali kako ga je Shakira navodno ulovila u krevetu s drugom ženom. Par mjeseci od prekida Pique se u javnosti počeo pojavljivati s novom djevojkom, Clarom Chia Marti (23), studenticom odnosa s javnošću koja je zaposlena u njegovoj producentskoj kući 'Kosmos'. Shakira i Pique zajedno imaju dvoje djece, sinove Milana (9) i Sashu (7) koji početkom 2023. odlaze živjeti s majkom u Miami.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Kim Kardashian i Pete Davidson

Romansa između reality zvijezde Kim Kardashian (42) i komičara Petea Davidsona (29) završila je početkom kolovoza nakon devet mjeseci veze. Par se upoznao 2021. dok su zajedno glumili u skečevima za emisiju "Saturday Night Liveu", kad je ona bila voditeljica. Dok su bili u ulogama Aladina i Jasmine podijelili su poljubac, a ubrzo nakon toga otkrili su da su zajedno. Nakon prekida izvor blizak paru je izjavio da i dalje imaju puno ljubavi, ali i poštovanja jedno prema drugome, ali dinamika veze za daljinu i prepuni raspored bilo je previše za održavanje stabilne veze.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Leonardo DiCaprio i Camila Morrone

Krajem kolovoza došle su vijesti da su holivudski glumac Leonardo DiCaprio (48) i glumica i manekenka Camila Morrone (25) prekinuli nakon četiri godine veze. Iako nikada nisu objasnili razlog prekida, internet je ponudio svoje teorije. Tijekom godina korisnici društvenih mreža isticali su kako Leonardo ima tendenciju izlaziti samo s djevojkama koje imaju 25 ili manje godina, a prekid s Morrone se dogodio dva mjeseca nakon što je proslavila 25. rođendan.

Foto: RMBI

Emily Ratajkowski i Sebastian Bear-McClard

Foto: Hubert Boesl

Glumica i manekenka Emily Ratajkowski (30) je sredinom srpnja podnijela zahtjev za razvod od supruga Sebastiana Bear-McClarda (34) nakon što ju je u više navrata prevario. Par je bio četiri godine u braku i zajedno imaju sina Sylvestera (1).

Nakon razvoda šuškalo se da se Emily zabavlja s Bradom Pittom (58), iako nikada ništa nije potvrđeno, a čini se da je Ratajkowski pronašla utjehu u komičaru Peteu Davidsonu s kojim je već nekoliko puta viđena u javnosti.

