Ovo je top 10 serija na HBO-u prošlog tjedna. Koje ste gledali?

Foto: HBO

Donosimo najnoviju listu najgledanijih serija na platformi HBO protekloga tjedna u Hrvatskoj. Ovih 10 naslova najviše ste gledali.

HBO je i u proteklom tjednu bio pravo mjesto za "bingeanje" serija, bilo najnovijih ili nešto starijih. Provjerite u našoj listi jeste li propustili neki od naslova.

1. Peacemaker

Nastavak priče o Peacemakeru (John Cena), superjunaku/superzlikovcu koji vjeruje u mir pod svaku cijenu. Serija obiluje akcijom, crnim humorom i neočekivanim obratima. 

SAD, 2022., Superheroj, DC

2. Outlander: Blood of My Blood

Romantična saga koja prati dvije sudbinske ljubavi kroz Prvi svjetski rat i škotska visoravan 18. stoljeća. Serija je prepuna povijesne drame, emocija i preokreta. 

SAD, 2025., Drama

3. Task

U radničkim predgrađima Philadelphije, FBI agent vodi tim u borbi protiv niza nasilnih pljački koje organizira naizgled običan obiteljski čovjek. Mark Ruffalo u glavnoj ulozi. 

SAD, 2025., Krimić, Drama

4. Twisted Metal

Postapokaliptična akcijska serija u kojoj outsider bez sjećanja na prošlost mora dostaviti misteriozni paket kroz opasni svijet pun luđaka i smrtonosnih vozila. Anthony Mackie i Stephanie Beatriz vode nas kroz ludu vožnju. 

SAD, 2023., Akcija

5. The Wonderfully Weird World of Gumball

Animirana serija koja nas vraća u Elmore, grad u kojem su pravila stvarnosti izvrnuta, a obiteljski život urnebesan. Gumball i njegova obitelj upadaju u još čudnije i zabavnije avanture. 

UK, 2025., Animacija

6. Quiet in class

Šokantna dokumentarna serija o učitelju iz Švedske koji je godinama potajno snimao učenike i od tih materijala stvarao dječju pornografiju. 

Švedska, 2025., Dokumentarni, Krimić

7. The Graft

Turska kriminalistička drama o liječniku koji, nakon iznenadne smrti sestre, ulazi u opasni svijet lokalne mafije i sklapa savez s novim vođom. 

Turska, 2025., Krimić, Drama

8. Who Killed Our Daughter?

Potresna dokumentarna serija o nestanku 18-godišnje Debanhi Escobar u Meksiku 2022. godine, koja kroz četiri epizode istražuje okolnosti i potragu za istinom. 

Meksiko, 2025., Dokumentarni, Krimić

9. Last Week Tonight with John Oliver

Satirični pregled tjednih vijesti, politike i aktualnih događanja kroz prepoznatljiv humor Johna Olivera. 

SAD, 2014., Talk Show, Politika

10. Most Wanted: Teen Hacker

Nevjerojatna istinita priča o tinejdžeru iz Finske kojeg je FBI proglasio jednim od najopasnijih hakera na svijetu. 

Finska, 2025., Dokumentarni, Krimić

Ako tražite inspiraciju za "bingeanje", ova lista je pravi izbor za vas. Koji je vaš favorit protekloga tjedna?
 

