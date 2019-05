Ovih 26 zemlja bori se u finalu Eurosonga: Tko će pobijediti?

Već 15 godina za redom Eurosong je raspoređen na dvije polufinalne i jednu finalnu večer. Prva večer bude utorkom, druga četvrtkom, a finale subotom odnosno danas. U finale idu najbolji iz dvije polufinalne večeri, ali i od prije izabrane države. Od 2013. godine, redoslijed nastupa određuju producenti Eurosonga, vodeći se premisom 'da se svaka pjesma istakne na svoj način'.

Prva na pozornicu u Tel Avivu stati će predstavnica Malte Michela s pjesmom 'Chameleon'.

Albaniju u finalu predstavlja Jonida Maliqi s pjesmom 'Ktheju tokës'. Jonida je jedna od rijetkih koja je cijelu pjesmu izvela na svom jeziku.

Češku će predstavljati sastav Lake Malawi s pjesmom 'Friend of a friend'.

Njemačku predstavlja grupa S!sters s istoimenom pjesmom.

Ruse će do pobijede probati dovesti Sergey Lazarev s pjesmom 'Scream'. Lazarevu ovo nije prvi put na Eurosongu.

Za Dansku nastupa Leonora s pjesmom 'Love Is Forever'. Osim pjevanja i pisanja tekstova, jedno vrijeme bavila se i klizanjem.

Predstavnik San Marina, Serhat u finalu nastupa s pjesmom 'Say na na na'. Diplomirani stomatolog odabrao je bijelo odijelo, a kako bi što bolje 'začinio' svoj nastup uključio je i plesače.

Sjevernu Makedoniju predstavlja Tamara Todevska s pjesmom 'Proud'. Ovo joj nije prvi put da se 'bori' na Eurosongu. Tamara je Toši Proeskom pjevala prateće vokale, kao i nekoliko godina poslije svojoj sestri Tijani Dapčević.

Švedsku predstavlja John Lundvik s pjesmom 'Too Late For Love'.

Zala Kralj i Gašper Šantl s pjesmom 'Sebi' predstavljaju Sloveniju. Zanimljivo je da su se njih dvoje upoznali preko Instagrama nakon što je Zala objavljivala snimke na kojima pjeva. Oboje su bili u bijelom, a pratitelji već pišu kako se tijekom njihovog nastupa osjetila jaka kemija.

Cipar predstavlja Tamta s pjesmom 'Replay'. I ona je ove godine igrala na kartu seksepila, a nakon što je skinula lateks jaknu u polufinalnoj emisiji ostala je u prozirnom bodyju čuo se gromoglasni pljesak. Već četiri godine za redom predstavnici Cipra dolaze sa švedskim skladateljom.

Nizozemsku predstavlja Duncan Laurence s pjesmom 'Arcade'. Otkako su poznata imena natjecatelja ovogodišnjeg Eurosonga, Nizozemac se drži na prvom mjestu na kladionicama.

Grkinja Katerine Duska u finalu će nastupiti s pjesmom 'Better Love'. Cijeli scenski nastup odlično je odrađen, a tijekom nastupa na pozornici su joj se priključile i plesačice. Katerine se za polufinalnu večer odlučila za unikatnu bijelu haljinu s čipkastim detaljima.

Za domaćine pjeva Kobi Marimi (27) pjesmu 'Home'.

Norvešku predstavlja bend KEiiNO s pjesmom 'Spirit In The Sky'. Norveška dosad ima tri pobjede na Eurosongu.

Michael Rice (21) s pjesmom 'Bigger Than Us' predstavlja Veliku Britaniju.

Island predstavljaju Hatari s pjesmom 'Hatrið mun sigra'. Osim članova benda u polufinalu na pozornici bile su i plesačice. I to u kavezu. Svi su bili odjeveni u sado mazo stilu.

Estoniju će predstavljati Victor Crone s pjesmom 'Storm'. U polufinalu nije imao pretjeranog scenskog nastupa, a pjevač se odlučio na crno bijelu kombinaciju. Moderna pop produkcija na engleskom jeziku na kladionicama nije najbolje kotirala.

Najmlađa ovogodišnja nastupnica dolazi iz Bjelorusije. Zena svoju zemlju predstavlja s pjesmom 'Like it'. Ovo joj nije prvi put da sudjeluje u velikim natjecanjima. Naime, sedamnaestogodišnjakinja predstavljala je prije tri godine Bjelorusiju na dječjem Eurosongu i osvojila treće mjesto.

Azerbajdžan predstavlja Chingiz s pjesmom 'Truth'.

Za Francusku nastupa Bilal Hassani (19) s pjesmom 'Roi' te su jedni od glavnih favorita za pobjedu.

Italiju ove godine predstavlja Mahmood (26) s pjesmom 'Soldi', a na kladionicama drže se na sedmom mjestu.

Srbiju predstavlja Nevena Božović s autorskom pjesmom 'Kruna'. Za nastup u polufinalu odlučila se za neobičnu crnu haljinu s prorezom, a cijelu kombinaciju upotpunila je srebrenim nakitom. Ovu pjesmu posvetila je svom suprugu Nikoli.

Za Švicarsku nastupa Luca Hänni s pjesmom 'She Got Me'. Uz pjevanje, radio je kao model za muško donje rublje.

Australiju predstavlja Kate Miller-Heidke s pjesmom 'Zero Gravity'. Pjesmu je napisala sa svojim suprugom, a govori o post porođajnoj depresiji. Pjevačica je tijekom nastupa u polufinalu čak i letjela. Na sebi je imala haljinu koja podsjeća na vjenčanicu, a sve je to upotpunila krunom.

Španjolsku se predstavlja s pjesmom 'La Venda' koju izvodi pjevač Miki (23).

Tema: Muzika