Ovih šest porno zvijezda glume u kultnoj seriji 'Igri prijestolja'

Tvorci serije su za uloge koje zahtijevaju eksplicitnu golotinju angažirali glumice kojima golotinja pred kamerama nije problem

<p>Kako bi "Igra prijestolja" bila što autentičnija tvorci serije ne prežu od ničega, to smo do sada shvatili. No, ono što je manje poznato je da među glumicama u seriji glumi i šest bivših ili sadašnjih porno zvijezda. Naime, kako je serija prepuna eksplicitne golotinje i seksa, producenti su se dosjetili kako bi za uloge u kojima se više traži golotinja nego gluma mogli angažirati porno glumice, kojima skidanje pred kamerama nije problem, kao što je problem klasičnim glumicama koje to vrlo često ni ne žele napraviti. </p><h3>Sibel Kekilli</h3><p>Ona se pojavila u prvoj sezoni kao gost i od tada je postala jedna od redovnih likova u svakoj sezoni. Rođena Njemica igra ljubavnicu Tyriona Lannistera, zanosnu Shae. U porno filmovima glumila je prije desetak godina. </p><p><img alt="Sibel Kekilli | Author: HBO" src="https://express.24sata.hr/media/img/63/85/29f1f4bcaa10657b6d56.jpeg"/></p><h3>Maisie Dee</h3><p>Ona je još jedna britanska porno zvijezda. Glumila je Ros, jednu od Bealishovih prostitutki, nakon što se u drugoj sezoni priključila seriji. Dee je prostitutka koju je kralj Joffrey brutalno ubio sa samostrelom.</p><p><img alt="Igra prijestolja | Author: HBO" src="https://express.24sata.hr/media/img/07/27/367df86863cc3b5f1bce.png"/></p><h3>Samantha Bentley </h3><p>Bentleyeva je britanska porno zvijezda koja je osvojila nekoliko nagrada za svoj rad u industriji za odrasle. Dobitnica je nagrade "Best Female Performer"u Velikoj Britaniji koju joj je dodijelilo udruženje producenata za 'filmove za odrasle'. Iako je službeno prošla casting za seriju i navedena je na popisu glumica, još nije poznato koja će joj uloga biti dodijeljena. </p><h3>Sahara Knight</h3><p>Radila je kao tekstilni tehnolog šest godina prije nego je ušla u pornografsku industriju. I ona je jedna od Baelishovih prostitutki. Knightova se pojavila u jednoj od najkontroverznijih, ali najpopularnijih scena seksa u seriji, u prvoj sezoni, sedmoj epizodi, skupa s Esme Bianco u kojoj su odglumile lezbijski seks. </p><p><img alt="Sahara Knight | Author: screenshot/youtube" src="https://express.24sata.hr/media/img/cd/99/25a195c2e35d94b3b5cf.jpeg"/></p><h3>Jessica Jensen </h3><p>Ušla je u svijet industrije odraslih 2011. godine i producenti su je odmah proglasili 'novom nadom'. Isto kao i Bentleyeva, na popisu je glumaca od četvrte sezone, ali se ne zna koju će ulogu dobiti. </p><h3>Aeryn Walker </h3><p>Walkerova je australska amaterska porno zvijezda i ima sklonosti glumiti u kostimiranim komadima. Pojavila se u četvrtoj sezoni kao jedna od Crasterovih žena. Da vas podsjetimo, Craster je onaj jezivi čudak koji živi sjeverno od Zida. </p>