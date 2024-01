Ovim postupkom su princ Harry i Meghan razbjesnili kraljicu...

Pokojna kraljica Elizabeta II. bila je vrlo bijesna kada su Meghan Markle (42) i princ Harry (39) izjavili da im je ona dala blagoslov da svojoj kćeri daju ime Lilibet.

Tvrdi to britanski novinar Robert Hardman u novoj biografiji 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story'.

Foto: STFA, AAPA

Inače, Lilibet je bio kraljičin nadimak u mladosti, a tako ju je i zvao njezin suprug, pokojni princ Philip.

Jedan kraljičin zaposlenik rekao je da nikada nije vidio kraljicu bijesnu kao kada su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa izjavili da nikada ne bi iskoristili kraljičin nadimak bez njezine podrške.

Foto: Andrew Matthews

Par je čak preko svojih odvjetnika u tvrtki Schillings rekao izdavačima i medijima da su tvrdnje da kraljicu nisu tražili dopuštenje lažne te da će biti tretirane kao kleveta.