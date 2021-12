'Seks i grad' ima milijune obožavatelja diljem svijeta, a nedavno je izašla i prva epizoda svojevrsnog nastavka 'And just like that' koja je mnoge razočarala. Originalna serija ima bezbroj zavrzlama, kako među prijateljicama tako i ljubavnih, a mi vam donosimo deset trenutaka koji su šokirali gledatelje popularne serije.

1. Samanthina dijagnoza

Tijekom jednog bezbrižnog i sretnog trenutka na konzultacijama kod kirurga za plastičnu operaciju grudi, doktor otkriva Samanthi kvržicu. Iako ju kirurg uvjerava da je vjerojatno riječ o cisti, ispostavi se da je kancerogeni tumor. To je nedvojbeno bio jedan od najstrašnijih trenutaka za Samanthu, ali ona srećom kroz teške trenutke ima podršku svojih prijateljica i partnera.

2. Carrie udara buketom Facu na ulici

Jedna od scena koje se urezala svim gledateljima 'Seksa i grada' je iz filma, a radi se o trenutku kad Carrie Facu ispred vijećnice u vjenčanici udara vjenčanim buketom te uplakana odlazi s prijateljicama.

3. Steve vara Mirandu

Razvoj situacije kojeg nitko nije očekivao svakako je Steveova prevara, koja je šokirala i gledatelje i ostale likove nakon njegove velike odanosti i ljubavi prema Mirandi. Njegov se lik u tom trenutku mijenja, kao i naš pogled na njega.

4. Samantha baca kondome po muškarcima u Adu Dhabiju



Popularna scena iz drugog po redu filma je svakako ona u kojoj frustrirana Samantha zbog nemogućnosti korištenja svoje hormonske terapije, pa divlje baca kondome po lokalnim muškarcima.

Grupu tada spašavaju lokalne žene koje ih pokrivaju kako bi se izvukle iz nevolje.

5. Faca ide po Carrie u Pariz ('Go get our girl')

Iako nije šokantan trenutak, svakako je dobro poznat među obožavateljima, kao i poznata rečenica 'Go get our girl'. U jednoj o epizoda Faca razgovara s Carrienim najboljim prijateljica te pita ih treba li krenuti za njom dok ona živi u Parizu s Rusom. Na gotovo svačije iznenađenje, Miranda ga pogleda u oči i kaže: 'Idi po našu djevojku!' Miranda je uvijek bila stroga prema Faci, kao što je trebala biti, pa je ova scena svakako iznenadila gledatelje.

6. Carrien pad na modnoj pisti

Carrie je poznata kao zaljubljenica u modu, a pet minula slave na modnoj pisti ipak su neslavno završili. Neugodno hodanje u previsokim štiklama Carrie je pokušala popraviti smiješkom, no pad je ipak ukrao svu pozornost.

7. Mirandin napad panike

Ubrzo nakon iskustva bliske smrti Miranda pati od vrlo uvjerljivo snimljenih scena dezorijentirajuće vrtoglavice na prometnim ulicama Manhattana. Kasnije saznaje da je sve bio napadaj panike od stresa samostalne kupnje kuće, epizoda je bila u vrlo ozbiljnom tonu za razliku od onog na koji su inače gledatelji naviknuli.

8. Charlotte skoro pregazi taksi

Jedno od Charlotteinih najstrašnijih iskustava pretvara se u jedno od njezinih najsretnijih. Charlotte je preklinjala svog oženjenog prijatelja da joj namjesti jednog od njegovih brojnih prijatelja neženja, ali, kada je spoj konačno došao, on sam je tu i moli za njezinu naklonost.

Zgrožena i razočarana, Charlotte bježi iz bara u kojem su se upoznali, ali se spotakne i padne na ulici pokušavajući pozvati taksi. Iako je taksi za dlaku pogađa, ispostavi se da je putnik Trey MacDougal, koji će dalje biti Charlottin prvi muž. U emisiji punoj neobičnih romantičnih susreta, ovaj je posebno upečatljiv.

9. Scena u kojoj Miranda zaprosi Stevea

Gledatelji ovakav razvoj događaja svakako nisu očekivali. Miranda i Steve bili su najslađi, ali da će Miranda njega zaprositi bilo je zadnje što su obožavatelji mislili da će se dogoditi. Ona postavlja pitanje dok sjedi za šankom, a scena je ostala kao jedna od ikoničnih.

10. Rus ošamari Carrie:

Rastanak Carrie i Aleksandra Petrovskog bio je neočekivan iako nitko nije mislio da će njih dvoje trajati vječno. Rus nije mario za njezine osjećaje i kad se okrenuo kako bi se svađali, ošamario ju je! Bilo je tako intenzivno i iznenadilo Carrie i njezine obožavatelje. Možda nije bilo namjerno, ali dogodilo se i boljelo je.