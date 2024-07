Ovo je indijska svadba godine od pola milijarde funti: Stigla je Kim sa sestrom, dolazi i Adele?

Nakon tjedana ceremonija i iščekivanja, stiglo je indijsko vjenčanje o kojem bruji cijeli svijet. Anant Ambani je sin Mukesha Ambanija, najbogatijeg čovjeka Indije, a vjenčao se s Radhikom Merchant, kćeri bogatog farmaceutskog mogula, na tradicionalnoj hinduističkoj ceremoniji u Mumbaiju, javlja Daily Mail.

Kim Kardashian pohvalila se na Instagramu da je stigla na 'najiščekivaniju svadbu', a paparazzi su okružili automobil u kojem je bila i neumorno fotografirala.

Kim je stigla sa sestrom Khloe, a zajedno su se snimile za Instagram. Kim je odjenula bijeli kratki top s otvorenim ramenima i odgovarajuću suknju, a Khloe se odlučila za bež haljinu.

Svadba će trajati tri dana, od 12. do 14. srpnja, a procjenjuje se da će koštati nevjerojatnih 100 milijuna funti. Na popisu gostiju su i osnivač Facebooka Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Bill Gates, David i Victoria Beckham te druge poznate osobe, zvijezde Bollywooda i vodeći političari.

Jedan od uzvanika je i američki profesionalni hrvač i glumac John Cena koji je pozirao fotoreporterima uoči glavne ceremonije svadbe.

Rihanna i Bieber ih koštali 12 milijuna funti

Prije same ceremonije, održane su brojne zabave za goste koje se u indijskoj kulturi nazivaju 'Sangeet'. Justin Bieber je otpjevao brojne svoje hitove, a za taj nastup plaćen je navodno sedam milijuna funti. U ožujku, mladencima je pjevala Rihanna koja je za 90 minuta uzela pet milijuna funti.

Mladoženjin otac je unajmio i luksuzni brod za krstarenje nazvan 'Celebrity Ascent'. Na četverodnevno krstarenje Mediteranom krenulo je 800 gostiju koji su uživali u privatnim nastupima zvijezda poput Katy Perry, Pitbulla i Backstreet Boysa.

Daily Mail navodi da bi zabavi na prijemu u nedjelju navečer mogli nazočiti Adele, Drake ili Lana Del Rey.

Zabave za goste trajale su posljednja četiri mjeseca te su koštale 250 milijuna funti. No, vrijedi spomenuti da bi mladoženjin otac mogao izdvojiti gotovo dvostruko više od tog iznosa za vjenčanje svog najmlađeg sina nakon što se raskošni darovi koje su mladenci dobili uzmu u obzir.

Vila od 62 milijuna funti i Bentley vrijedan pola milijuna funti kao poklon mladencima

Ambani (67), koji je na listi Forbesa kao deveti najbogatiji čovjek na svijetu i vrijedan je 100 milijardi funti, već je darovao paru luksuznu vilu vrijednu 62 milijuna funti na Palm Jumeriahu u Dubaiju koja se prostire na 3000 četvornih stopa, ima deset spavaćih soba i dolazi s vlastitu privatnu plažu.

Par je također dobio Bentley Continental GTC Speed ​​vrijedan 500.000 funti i sjajan niz nakita i odjeće izrađene po narudžbi vrijedne milijune funti.

Ambanijeva glamurozna supruga Nita (60) darovala je svojoj snahi zadivljujuću ogrlicu s biserima i dijamantima, vrijednu skoro 10 milijuna funti, što je samo jedan od desetaka komada po narudžbi za nju izrađenih od više milijuna funti. Anant je dobio Cartierov broš vrijedan dva milijuna funti.

Ambanijevi su također navodno rezervirali 100 privatnih zrakoplova kako bi prevezli svoje slavne goste iz cijelog svijeta u Indiju na svečanosti, a svi hoteli s pet zvjezdica u Mumbaiju bili su rezervirani za njihov boravak, koji plaća obitelj.

Upućeni su procijenili da kada se uzmu u obzir svi aspekti vjenčanja, od organizacije putovanja do hotela, darova, odjeće, hrane i zabave, konačni trošak mogao biti blizu nevjerojatnih 500 milijuna funti.

Žele da svadbu pamti cijeli svijet, uvedena i posebna regulacija prometa

Izvor za Daily Mail tvrdi kako se nije štedjelo na vjenčanju.

- Planiralo se više od godinu dana i na njemu su radile stotine ljudi jer Ambanijevi žele da ovo bude vjenčanje koje svijet nikada neće zaboraviti. Ne srame se pokazati svoje bogatstvo, pogotovo kada su u pitanju obiteljske prilike, a ovo je smiješno skupa svadba koja je trajala više mjeseci - naveo je izvor.

Tradicionalna ceremonija započet će 'baraatom', što je povorka koju čine mladoženja i njegova obitelj te prijatelji uz glazbenu pratnju. Oni će se uputiti u svjetski kongresni centar Jio u Mumbaiju, prostrano kulturno i poslovno središte s kapacitetom za 16.000 ljudi koje je izgradila obitelj Ambani i gdje će se održati sva tri dana svečanosti.

Očekuje se da će nazočiti oko 5000 ljudi, a sve ceste oko mjesta događaja zatvorene su za promet koji nije povezan s vjenčanjem. Također, uredskim radnicima u Mumbaiju javljeno je da tijekom ceremonije rade od doma zbog velikog broja VIP konvoja koji će voziti gradom.

Procjenjuje se kako su pozivnice koštale oko 7000 funti

Datume obreda odabrao je hinduistički svećenik prema povoljnim danima u Anantovoj i Radhikinoj natalnoj karti. Oboje imaju 29 godina. Oko 100 kuhara pripremit će niz indijskih i europskih delicija za goste koji su svi dobili upute što odjenuti kako bi bili u skladu s temom vjenčanja.

Pozivnice su poslane prošli mjesec u ukrašenoj crvenoj kutiji koja je sadržavala model srebrne sljepoočnice, darove i ručno izrađeni šal od pašmine. Procjenjuje se da je svaka pozivnica koštala oko 7000 funti.

Tijekom proslava prije vjenčanja u ožujku, gosti su dobili Louis Vuitton torbe, posebno dizajnirane sportske torbe, zlatne ogrlice, vrhunsku obuću, luksuznu spavaćicu i ručno izrađene mirisne svijeće.

U danima koji su prethodili vjenčanju, brojni događaji održani su u Antilli u Mumbaiju. Naime, Antilia je privatna rezidencija obitelji Ambani i procijenjena je na 4,6 milijardi američkih dolara.

Zgrada ima 27 katova, visoka je 173 metra i ima preko šest tisuća metara kvadratnih, a sadrži parkirna mjesta za 168 automobila, plesnu dvoranu, devet brzih liftova, kazalište s 50 sjedala, toplice i snježnu sobu u kojoj sa zidova padaju snježne pahulje.

U toj zgradi svoj dom će naći i Anant i Radhika, držeći se indijske tradicije da parovi nakon vjenčanja ostanu s mladoženjinom obitelji.

Mladoženjin otac, Mukesh, priredio je 2018. godine svojoj kćeri Ishi najskuplje vjenčanje koje je Indija u to vrijeme ikada vidjela, a tada je nastupala Beyonce.