Sandra Perković i njezin suprug Edis imaju poseban razlog za slavlje: 'Svaki dan kao iz snova'

Naša najuspješnija atletičarka, Sandra Elkasević ex Perković i njezin suprug Edis danas imaju poseban razlog za slavlje. Naime, par slavi prvih šest mjeseci u braku, a Sandra je suprugu posvetila emotivnu objavu.

- Danas slavimo ljubav! Najljepših šest mjeseci u mom životu provedenih s čovjekom s kojim je svaki dan kao iz snova! Volim te - napisala je Sandra te podijelila fotografije s bajkovitog vjenčanja.

Brojni obožavatelji odmah su im se javili u komentarima s čestitkama.

- Neka vam sve bude kao prvih šest - glasio je jedan od komentara.

- Živjela ljubav - pisali su drugi.

Foto: Instagram/Sandra Perković

Prisjetimo se, Sandra je na Silvestrovo prošle godine izgovorila sudbonosno 'da' dugogodišnjem dečku i treneru Edisu. Bivši atletičar Edis, Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je za IN magazin svojedobno.

storyeditor/2024-01-01/sandra2.png | Foto: Instagram

Sandra je za svoj poseban dan izabrala vjenčanicu dizajnerice Matije Vuice. Mladenci su vjenčanje imali u zagrebačkoj Laubi uz oko 300 gostiju.

- Mila, zasjalo je sunce, nek ti sja cijeli život, sa tvojim Edisom - napisala je Matija uz objavu.