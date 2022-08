Ovo je luksuzna vila u Rovinju u kojoj odmara Kylie Minogue: Na ljetovanje je došla s prijateljima

Lijepa naša je kao i svakoga ljeta postao destinacija koju su posjetile brojne poznate 'face'. Bili su tu Victoria (48) i David Beckham (47) pa nas je posjetio Matthew McConaughey (52), Chris Rock (57)... Jadran je kao destinaciju za odmor sada izabrala i pjevačica Kylie Minogue (54).

Svjetski poznata pjevačica koja je prodala više od 80 milijuna ploča diljem svijeta, pobijedila rak dojke i postala gay ikona u Hrvatsku je došla s prijateljima.

U centru Rovinja iznajmili su luksuznu vilu s pet zvjezdica od 400 četvornih metara.

Poznato je i kako je pjevačica hitova 'Can't Get You Out Of My Head', 'The Loco-Motion' i 'Spinning do sada je prošetala gradom i večerala u restoranu jednog rovinjskog hotela.

Džepnoj Veneri, kako joj mnogi tepaju, ovo je prvi posjet Hrvatskoj.

