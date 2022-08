U Istri odmara Kylie Minogue: S prijateljima boravi u luksuznoj vili od 700 četvornih metara

Pjevačica Kylie Minogue (54) jedna je od zvijezda koja je ove godine za odmor odabrala Hrvatsku. Pjevačica hitova 'Can't Get You Out Of My Head', 'The Loco-Motion' i 'Spinning Around' trenutačno boravi u okolici Rovinja u jednoj vili s pet zvjezdica, javlja RTL.

Kako navodi spomenuti medij, Minogue je sa prijateljima iznajmila luksuznu vilu od 700 četvornih metaka. U sportskom izdanju snimljena je kako izlazi iz vile čekajući dostavu hrane. Do sada je prošetala gradom i večerala u restoranu jednog rovinjskog hotela. Društvo joj prave prijatelji i glazbenici pa se iz kuće čuje glazba.

- Atmosfera kod nje je opuštena - navode.

Kako tvrdi taj medij, Minogue koja nosi i nadimak džepna Venera zbog toga što je visoka 1.52 metara, jako je simpatična, a ovo joj je prvi posjet Hrvatskoj.

Lijepa Australka nedavno je potvrdila da će se nakon 30 godina života u Velikoj Britaniji vratiti u rodnu Australiju kako bila bliže obitelji, a odluku je donijela nakon što je razdoblje lockdowna provela u rodnoj zemlji.

Osim Kylie, ove su godine u Hrvatsku stigle brojne svjetske zvijezde. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Sacha Baron Cohen, Chris Rock i njegova nova djevojka Lake Bell, David i Victoria Beckham neka su od poznatih imena koja su dio ovogodišnjeg ljetovanja provela u Hrvatskoj.

