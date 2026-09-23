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POJAČANJE PROGNOZE

Ovo je novi meteorolog RTL-a

Piše 24sata,
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Ovo je novi meteorolog RTL-a
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Foto: RTL
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Ilija Marina novi je član RTL tima, a danas će prvi put stati pred kamere

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RTL-ova meteorološka ekipi bogatija je za novog člana. Mladi meteorolog Ilija Marina još uvijek nema iskustva rada pred TV kamerama, stoga se veseli večerašnjem debiju.

"Pripreme su u posljednje vrijeme sve intenzivnije, u studiju se osjećam sve opuštenije, a sve sam sigurniji i u izradu vremenske prognoze. Nadam se da će to prepoznati i gledatelji!", rekao je za Net.hr.

Foto: RTL

"U ovih nekoliko mjeseci koliko dolazim u redakciju sve se više osjećam kao dio tima. Posebno me dojmilo koliko ovdje ima sposobnih i predanih ljudi, među kojima je i dosta mladih kolega. Stvarno mogu reći da se osjećam privilegirano što svoje prvo ozbiljnije radno iskustvo stječem upravo u ovakvom okruženju", dodao je.

Komentirao je i zahtjevnost meteorologije s obzirom na nepredvidljivost klime i česte kritike javnosti.

Foto: RTL

"Svakako je zahtjevno, ali upravo je ta nepredvidljivost vremena jedan od razloga zbog kojih mi je meteorologija toliko zanimljiva. Atmosfera je vrlo složen sustav i, koliko god naši prognostički modeli bili napredni, uvijek postoji određena razina neizvjesnosti koju moramo uzeti u obzir", naglasio je.

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