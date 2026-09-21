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ODLAZI IZ SHOWA

Vukašin je napustio Love Island Adria vilu i rekao: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju..'

Piše 24sata,
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Vukašin je napustio Love Island Adria vilu i rekao: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju..'
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Foto: RTL
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Vukašin je napustio Love Island Adria, a njegovi su prijatelji u vili bili emotivno pogođeni njegovim odlaskom, ističući koliko su se zbližili tijekom zajedničkog boravka

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Vukašin je prvi kandidat koji je napustio Love Island Adria. Novi bombshell Luka odabrao je Taru kao svoju partnericu u vili i time je ova avantura za Vukašina završila. Priznaje - tužan je zbog napuštanja showa u kojem se sjajno snašao i stekao brojna prijateljstva. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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Foto: RTL

Islanderi su u suzama ispratili Vukašina iz vile na Tenerifeu. Avantura je za njega završila prerano, a sve nakon što je novi bombshell Luka odabrao Taru za partnericu. U suzama je završila i Tara, rekavši da se njihov odnos lijepo razvijao. Vukašin je, pak, gentlemanski zamolio Luku da pazi na Taru.

- Osjećam šok i tugu. Dok sam se pakirao, već sam osjećao koliko mi nedostaju. Oni su svojim emocijama potvrdili koliko smo bili bliski i koliko ćemo, ako Bog da, ostati bliski i nakon svega. Žao mi je, tužan sam, nedostajat će mi svi. Bilo mi je prelijepo, koliko god je kratko trajalo - otkrio je Vukašin nakon izlaska iz kuće.

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- Mislim da je bilo sve savršeno, sve je išlo svojim tokom, prirodno, iskreno. Očaran sam koliko je ljudi pustilo suzu za mene - i to puno govori i o njima i o meni - dodao je Vukašin. U vilu bi se, ako ništa, zbog svojih prijatelja - odmah vratio!

- Iskrenost su mi zapravo svi pokazali. Imao sam predrasude prema Jovanu jer je ušao kao bombshell, ali na kraju mi je postao jedan od najbližih ljudi u vili. Ponosan sam na njega jer je uspio kontrolirati svoje emocije, a nas dvojica povezali smo se na neki poseban način. Gašper mi je čak ostavio svoju narukvicu. On mi je u vili bio poput starijeg brata - zaključio je Vukašin odmah nakon napuštanja Love Island Adria vile.

Foto: RTL

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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