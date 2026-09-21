Vukašin je napustio Love Island Adria, a njegovi su prijatelji u vili bili emotivno pogođeni njegovim odlaskom, ističući koliko su se zbližili tijekom zajedničkog boravka
Vukašin je napustio Love Island Adria vilu i rekao: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju..'
Vukašin je prvi kandidat koji je napustio Love Island Adria. Novi bombshell Luka odabrao je Taru kao svoju partnericu u vili i time je ova avantura za Vukašina završila. Priznaje - tužan je zbog napuštanja showa u kojem se sjajno snašao i stekao brojna prijateljstva. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!
Islanderi su u suzama ispratili Vukašina iz vile na Tenerifeu. Avantura je za njega završila prerano, a sve nakon što je novi bombshell Luka odabrao Taru za partnericu. U suzama je završila i Tara, rekavši da se njihov odnos lijepo razvijao. Vukašin je, pak, gentlemanski zamolio Luku da pazi na Taru.
- Osjećam šok i tugu. Dok sam se pakirao, već sam osjećao koliko mi nedostaju. Oni su svojim emocijama potvrdili koliko smo bili bliski i koliko ćemo, ako Bog da, ostati bliski i nakon svega. Žao mi je, tužan sam, nedostajat će mi svi. Bilo mi je prelijepo, koliko god je kratko trajalo - otkrio je Vukašin nakon izlaska iz kuće.
- Mislim da je bilo sve savršeno, sve je išlo svojim tokom, prirodno, iskreno. Očaran sam koliko je ljudi pustilo suzu za mene - i to puno govori i o njima i o meni - dodao je Vukašin. U vilu bi se, ako ništa, zbog svojih prijatelja - odmah vratio!
- Iskrenost su mi zapravo svi pokazali. Imao sam predrasude prema Jovanu jer je ušao kao bombshell, ali na kraju mi je postao jedan od najbližih ljudi u vili. Ponosan sam na njega jer je uspio kontrolirati svoje emocije, a nas dvojica povezali smo se na neki poseban način. Gašper mi je čak ostavio svoju narukvicu. On mi je u vili bio poput starijeg brata - zaključio je Vukašin odmah nakon napuštanja Love Island Adria vile.
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.
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