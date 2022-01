U današnjoj emisiji "Kod nas doma" na HTV-u javno je izvučen redoslijed izvođenja pjesama koje će se 19. veljače u Opatiji natjecati za prestižnu statuu "Dore 2022.", te našu predstavnicu na Eurosongu 2022. u svibnju u Torinu. U izvlačenju je voditeljici emisije Barbari Kolar (51) pomagao i Branimir Mihaljević (46), autor prošlogodišnje pobjedničke pjesme Tick-tock.

Pjesme će biti izvođene ovim redoslijedom:

1. Mila Elegović - Ljubav

2. Mia Negovetić - Forgive me

3. Marko Bošnjak - Moli za nas

4. Jessa - My next mistake

5. Zdenka Kovačićek - Stay on the bright side

6. Tina Vukov - Hideout

7. Roko Vušković - Malo kasnije

8. Bernarda - Here for love

9. Eric - I found you

10. ToMa - In the darkness

11. Elis Lovrić - No war

12. Ella Orešković - If you go away

13. Tia - Voli me do neba

14. Mia Dimšić - Guilty pleasure

Počinje odbrojavanje do glazbenog spektakla HRT-a - Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije 'Dora 2022.'.