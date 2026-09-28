Obavijesti

Show

Komentari 0
ŠTO GLEDATI?

Ovo je top 10 filmova na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je top 10 filmova na HBO-u
Foto: DC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Donosimo vam najnoviju listu 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Saznajte koji su naslovi osvojili publiku i što ne smijete propustiti!

Admiral

HBO je i ovog tjedna okupio impresivnu ponudu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova koji su osvojili domaću publiku.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Ice Road: Vengeance
Ovaj napeti akcijski film prati vozača kamiona Mikea McCanna koji putuje u Nepal kako bi rasuo pepeo svog preminulog brata na Mount Everestu. Tijekom vožnje opasnim prijevojem Road to the Sky, McCann i njegov vodič suočavaju se s nemilosrdnim plaćenicima te moraju spasiti sebe, putnike i lokalno stanovništvo. (SAD, 2025., Akcija)

2. The Bikeriders
Dramatična priča o Kathy, koja se zaljubljuje u Bennyja, člana motociklističkog kluba Vandals. Klub ubrzo prerasta u kriminalno podzemlje, a Benny je prisiljen birati između ljubavi prema Kathy i odanosti klubu. (SAD, 2024., Drama)

3. Winter's Bone
Sedamnaestogodišnja Ree Dolly pokušava pronaći svog nestalog oca, koji je stavio njihovu kuću pod hipoteku za jamčevinu. Ako ga ne pronađe, obitelj će završiti na ulici. Ree se suprotstavlja obiteljskom kodeksu šutnje i riskira život kako bi otkrila istinu. (SAD, 2010., Drama)

4. Puss in Boots: The Last Wish
Mačak u čizmama otkriva da mu je ostao samo jedan život. Kreće na epsko putovanje u potrazi za mitskom Posljednjom željom kako bi povratio svojih devet života. (SAD, 2022., Animirani)

5. Supergirl
Kara Zor-El, poznata kao Supergirl, suočava se s neočekivanim i nemilosrdnim neprijateljem. Prisiljena je udružiti snage s neočekivanim saveznikom na intergalaktičkom putovanju osvete i pravde. (SAD, 2026., Superherojski)

6. Altered
U alternativnoj sadašnjosti, genetski poboljšani ljudi vladaju društvom. Izopćenici Leon i Chloe bore se protiv korumpiranih političara i riskiraju sve kako bi izazvali nepravdu sustava. (Kanada, 2025., Znanstvena fantastika)

7. The Invention of Lying
U svijetu u kojem laž ne postoji, jedan gubitnik izmišlja laganje i koristi tu novootkrivenu sposobnost kako bi promijenio svoj život. (SAD, 2009., Komedija)

8. The Bad Guys
Skupina životinja-kriminalaca konačno biva uhvaćena, a vođa Mr. Wolf pokušava spasiti ekipu od zatvora sklapanjem neobičnog dogovora. (SAD, 2022., Obiteljski)

9. Despicable Me 4
Gru, Lucy i njihove djevojčice dobivaju novog člana obitelji – Grua Jr., koji ima samo jednu misiju: zagorčati život svom tati. U isto vrijeme, Gru se suočava s novim neprijateljem, Maximeom Le Malom, i njegovom fatalnom partnericom Valentinom. (SAD, 2024., Animirani)

10. Snack Shack
Najbolji prijatelji AJ i Moose preuzimaju vođenje snack bara na lokalnom bazenu nakon što im propadne plan o prodaji domaćeg piva. Sve se mijenja kad upoznaju Brooke, cool spasioca koja dovodi u pitanje njihove planove i prijateljstvo. (SAD, 2024., Komedija)

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu
VIDEO

Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu

Baš ste me bez teksta ostavili, nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadera, ali ovo zbilja je toliko novo, vaše i autentično. Sve je skupa odlično promišljeno, rekla je Tomčić
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi
BORILI SU SE S KILAŽOM

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.
Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima
ODLAZAK LEGENDE

Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima

Poznati pjevač Slavko Perović umro je u 93. godini. Proslavio se prepjevom pjesme 'Mama Huanita', a uslijedile su uspješnice poput 'Pesma majci', 'Ja prodajem crne oči', 'Oči pune suza'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026