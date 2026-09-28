Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna okupio impresivnu ponudu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova koji su osvojili domaću publiku.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Ice Road: Vengeance

Ovaj napeti akcijski film prati vozača kamiona Mikea McCanna koji putuje u Nepal kako bi rasuo pepeo svog preminulog brata na Mount Everestu. Tijekom vožnje opasnim prijevojem Road to the Sky, McCann i njegov vodič suočavaju se s nemilosrdnim plaćenicima te moraju spasiti sebe, putnike i lokalno stanovništvo. (SAD, 2025., Akcija)

2. The Bikeriders

Dramatična priča o Kathy, koja se zaljubljuje u Bennyja, člana motociklističkog kluba Vandals. Klub ubrzo prerasta u kriminalno podzemlje, a Benny je prisiljen birati između ljubavi prema Kathy i odanosti klubu. (SAD, 2024., Drama)

3. Winter's Bone

Sedamnaestogodišnja Ree Dolly pokušava pronaći svog nestalog oca, koji je stavio njihovu kuću pod hipoteku za jamčevinu. Ako ga ne pronađe, obitelj će završiti na ulici. Ree se suprotstavlja obiteljskom kodeksu šutnje i riskira život kako bi otkrila istinu. (SAD, 2010., Drama)

4. Puss in Boots: The Last Wish

Mačak u čizmama otkriva da mu je ostao samo jedan život. Kreće na epsko putovanje u potrazi za mitskom Posljednjom željom kako bi povratio svojih devet života. (SAD, 2022., Animirani)

5. Supergirl

Kara Zor-El, poznata kao Supergirl, suočava se s neočekivanim i nemilosrdnim neprijateljem. Prisiljena je udružiti snage s neočekivanim saveznikom na intergalaktičkom putovanju osvete i pravde. (SAD, 2026., Superherojski)

6. Altered

U alternativnoj sadašnjosti, genetski poboljšani ljudi vladaju društvom. Izopćenici Leon i Chloe bore se protiv korumpiranih političara i riskiraju sve kako bi izazvali nepravdu sustava. (Kanada, 2025., Znanstvena fantastika)

7. The Invention of Lying

U svijetu u kojem laž ne postoji, jedan gubitnik izmišlja laganje i koristi tu novootkrivenu sposobnost kako bi promijenio svoj život. (SAD, 2009., Komedija)

8. The Bad Guys

Skupina životinja-kriminalaca konačno biva uhvaćena, a vođa Mr. Wolf pokušava spasiti ekipu od zatvora sklapanjem neobičnog dogovora. (SAD, 2022., Obiteljski)

9. Despicable Me 4

Gru, Lucy i njihove djevojčice dobivaju novog člana obitelji – Grua Jr., koji ima samo jednu misiju: zagorčati život svom tati. U isto vrijeme, Gru se suočava s novim neprijateljem, Maximeom Le Malom, i njegovom fatalnom partnericom Valentinom. (SAD, 2024., Animirani)

10. Snack Shack

Najbolji prijatelji AJ i Moose preuzimaju vođenje snack bara na lokalnom bazenu nakon što im propadne plan o prodaji domaćeg piva. Sve se mijenja kad upoznaju Brooke, cool spasioca koja dovodi u pitanje njihove planove i prijateljstvo. (SAD, 2024., Komedija)

*uz korištenje AI-ja

