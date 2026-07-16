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NAJGLEDANIJE U HRVATSKOJ

Ovo je top 10 serija na Disney+

Piše 24sata,
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Ovo je top 10 serija na Disney+
Foto: Profimedia
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Otkrijte koje su serije najpopularnije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova sa svim informacijama o žanru, glumačkoj postavi i ocjenama.

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Disney+ i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje u Hrvatskoj! Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 najgledanijih serija na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Sofia the First: Royal Magic (IMDB: 6.0)
Animirana serija prati Sofiju u školi čarobnjaštva, gdje otkriva svoje čarobne moći i sklapa nova prijateljstva. Glas: Ariel Winter. (Animirani, Obiteljski)

2. Bluey Compilations
Kompilacija najzabavnijih i najdirljivijih trenutaka iz omiljene australske animirane serije o plavoj kujici Bluey. (Animirani, Obiteljski)

3. X-Men '97 (IMDB: 8.8)
Novi nastavak kultne superherojske animirane serije prati X-Mene u borbi protiv novih prijetnji i izazova. Glasovi: Ray Chase, Jennifer Hale. (Animirani, Superherojski)

4. The Testaments (IMDB: 8.3)
Distopijska drama smještena u svijet Gileada prati novu generaciju žena u borbi za slobodu. Ulogu nose Ann Dowd, Rowan Blanchard. (Drama, Distopija)

5. The Bear (IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 100%)
Intenzivna dramska serija o mladom chef-u Carmyju koji preuzima obiteljski sendvič bar u Chicagu i suočava se s izazovima transformacije i vlastitog identiteta. Glume: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri. (Drama)

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Foto: Profimedia

6. How I Met Your Mother (IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 84%)
Kultna američka humoristična serija prati Teda Mosbyja i njegove prijatelje kroz brojne ljubavne i životne avanture u New Yorku. Glume: Josh Radnor, Neil Patrick Harris. (Komedija)

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Foto: CARIN_BAER

7. The Simpsons (IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 85%)
Najpoznatija animirana serija svih vremena prati svakodnevicu obitelji Simpson u Springfieldu. Glasovi: Dan Castellaneta, Julie Kavner. (Animirani, Komedija)

8. Bluey Minisodes (IMDB: 8.6)
Kratke epizode s Bluey i njezinom obitelji donose nove igre i zabavne trenutke za cijelu obitelj. (Animirani, Obiteljski)

9. Zootopia+ (IMDB: 6.8)
Spin-off popularnog animiranog filma donosi priče o sporednim likovima iz Zootopije. Glasovi: Idris Elba, Kristen Bell. (Animirani, Komedija)

10. Bluey (IMDB: 9.4)
Bluey, šestogodišnja kujica, svakodnevne situacije pretvara u velike avanture kroz igru, maštu i obiteljsku ljubav. (Animirani, Obiteljski)

*uz korištenje AI-ja
 

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