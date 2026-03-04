Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO ŠTO GLEDATI

Ovo je top 10 serija na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je top 10 serija na Netflixu
Foto: Netflix

Saznajte koje su serije trenutno najpopularnije na Netflixu u Hrvatskoj. Donosimo detaljne opise i ocjene najgledanijih naslova ovog tjedna – od animiranih avantura do napetih trilera i ljubavnih drama

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i omiljenih naslova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam ažuriranu listu najgledanijih serija – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili tek planirate maraton!

1. Bridgerton (IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 82%)

Luksuz, strast i izdaja u doba engleske regencije, kroz oči moćne obitelji Bridgerton. Serija obiluje intrigama, ljubavnim zapletima i raskošnom produkcijom. (SAD, 2020., romantična drama)

2. Formula 1: Drive to Survive (IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 57%)

Dokumentarna serija koja prati vozače, menadžere i vlasnike timova kroz uzbudljivu sezonu Formule 1 – na stazi i izvan nje. (UK, 2019., dokumentarac)

3. The Night Agent (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 74%)

Nakon misterioznog ponoćnog poziva, FBI agent i stručnjakinja za kibernetiku moraju razotkriti mrežu političkih zavjera. (SAD, 2023., akcija, triler)

4. 1883 (IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 89%)

Pratite obitelj Dutton na epskom putovanju kroz Divlji zapad i njihovu borbu za bolji život u Montani. (SAD, 2021., vestern)

5. Museum of Innocence

Ljubavna priča smještena u Istanbul 1970-ih, gdje muškarac razvija opsesivnu ljubav prema prodavačici, što prerasta u životnu potragu za srećom i ispunjenjem. (Turska, 2026., drama)

6. Hightown (IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 80%)

Kriminalistička serija o službenici Nacionalne službe za ribarstvo koja otkriva tijelo na obali Cape Coda i upušta se u istragu usprkos protivljenju policije. (SAD, 2020., krimić)

7. Smallville (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 78%)

Priča o podrijetlu Supermana – od dolaska na Zemlju do odrastanja i prihvaćanja sudbine. (SAD, 2001., superherojska, DC)

8. Famous Last Words: Eric Dane

Emotivni dokumentarac u kojem preminuli glumac i borac protiv ALS-a Eric Dane dijeli posljednju poruku svijetu, znajući da će biti objavljena tek nakon njegove smrti. (SAD, 2026., dokumentarac)

9. The Lincoln Lawyer (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 79%)

Nakon nesreće, odvjetnik Mickey Haller vraća se u posao i preuzima slučaj ubojstva, vozeći se u svom slavnom Lincolnu. (SAD, 2022., drama)

10. HIS & HERS (IMDB: 7.2)

Bivša voditeljica vijesti Anna postaje opsjednuta slučajem ubojstva u svom gradu, dok je detektiv Jack Harper sumnjiči za upletenost. Napeta kriminalistička drama o opsesiji i sumnji. (SAD, 2026., krimić)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu
TRENIRA U TERETANI

FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu

Bivša natjecateljica izbora ljepote aktivna je na društvenim mrežama na kojima redovno dijeli svoje fotke iz privatnog života. Prošlog je vikenda šetala po pisti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026