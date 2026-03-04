Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i omiljenih naslova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam ažuriranu listu najgledanijih serija – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili tek planirate maraton!

1. Bridgerton (IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 82%)

Luksuz, strast i izdaja u doba engleske regencije, kroz oči moćne obitelji Bridgerton. Serija obiluje intrigama, ljubavnim zapletima i raskošnom produkcijom. (SAD, 2020., romantična drama)

2. Formula 1: Drive to Survive (IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 57%)

Dokumentarna serija koja prati vozače, menadžere i vlasnike timova kroz uzbudljivu sezonu Formule 1 – na stazi i izvan nje. (UK, 2019., dokumentarac)

3. The Night Agent (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 74%)

Nakon misterioznog ponoćnog poziva, FBI agent i stručnjakinja za kibernetiku moraju razotkriti mrežu političkih zavjera. (SAD, 2023., akcija, triler)

4. 1883 (IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 89%)

Pratite obitelj Dutton na epskom putovanju kroz Divlji zapad i njihovu borbu za bolji život u Montani. (SAD, 2021., vestern)

5. Museum of Innocence

Ljubavna priča smještena u Istanbul 1970-ih, gdje muškarac razvija opsesivnu ljubav prema prodavačici, što prerasta u životnu potragu za srećom i ispunjenjem. (Turska, 2026., drama)

6. Hightown (IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 80%)

Kriminalistička serija o službenici Nacionalne službe za ribarstvo koja otkriva tijelo na obali Cape Coda i upušta se u istragu usprkos protivljenju policije. (SAD, 2020., krimić)

7. Smallville (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 78%)

Priča o podrijetlu Supermana – od dolaska na Zemlju do odrastanja i prihvaćanja sudbine. (SAD, 2001., superherojska, DC)

8. Famous Last Words: Eric Dane

Emotivni dokumentarac u kojem preminuli glumac i borac protiv ALS-a Eric Dane dijeli posljednju poruku svijetu, znajući da će biti objavljena tek nakon njegove smrti. (SAD, 2026., dokumentarac)

9. The Lincoln Lawyer (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 79%)

Nakon nesreće, odvjetnik Mickey Haller vraća se u posao i preuzima slučaj ubojstva, vozeći se u svom slavnom Lincolnu. (SAD, 2022., drama)

10. HIS & HERS (IMDB: 7.2)

Bivša voditeljica vijesti Anna postaje opsjednuta slučajem ubojstva u svom gradu, dok je detektiv Jack Harper sumnjiči za upletenost. Napeta kriminalistička drama o opsesiji i sumnji. (SAD, 2026., krimić)