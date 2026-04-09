Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hitova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za bingeanje, provjerite što je trenutno najgledanije - možda pronađete svoj novi favorit!

1. XO, Kitty, IMDB: 6.5/10

Tinejdžerica i stručnjakinja za ljubavne veze Kitty Song Covey seli se u Koreju kako bi se ponovno spojila s dečkom, ali ubrzo otkriva da su vlastite ljubavne priče mnogo kompliciranije. (SAD, 2023., Komedija, Ljubavni odnosi)

2. Detective Hole, IMDB: 7.8/10

Norveški kriminalistički triler o briljantnom, ali problematičnom detektivu Harryju Holeu koji lovi serijskog ubojicu i suočava se s korumpiranim protivnikom. (Norveška, 2026., Krimi, Serijski ubojica)

3. Something Very Bad Is Going to Happen, IMDB: 6.6/10

Atmosferska horor serija smještena na vjenčanje, gdje tjedan prije sudbonosnog dana mladenka i mladoženja doživljavaju niz jezivih događaja. (SAD, 2026., Triler, Natprirodno)

4. Bloodhounds, IMDB: 8.1/10

Dva mlada boksača udružuju snage s dobrodušnim lihvarom kako bi srušili okrutnog zelenaša koji iskorištava očajne. (Južna Koreja, 2023., Triler, Boks)

5. The Predator of Seville, IMDB: 6.5/10

Dokumentarna serija o Manu Whiteu, vodiču poznatom među studentima, čija mračna tajna izlazi na vidjelo kad više žena poveže svoja iskustva zlostavljanja. (Španjolska, 2026., Dokumentarni, Zločin)

6. High Tides, IMDB: 7.3/10

Drama o skupini bogatih prijatelja koji ljeto provode na belgijskoj obali, suočavajući se s ljubavnim i društvenim izazovima odraslog života. (Belgija, 2023., Drama, Tinejdžeri)

7. Radioactive Emergency, IMDB: 7.2/10

Drama inspirirana istinitim događajima o fizičarima i liječnicima koji pokušavaju zaustaviti veliku radiološku katastrofu i spasiti tisuće života. (Brazil, 2026., Drama, Katastrofa)

8. Gangs of Galicia, IMDB: 6.3/10

Nakon ubojstva oca, odvjetnica ulazi u galicijski narko-kartel kako bi se osvetila i približila vođi bande. (Španjolska, 2024., Drama, Narko-kartel)

9. The Bad Guys: Breaking In, IMDB: 6.3/10

Prequel popularnih animiranih filmova otkriva kako su "Bad Guys" postali zločesti – urnebesna animirana serija za cijelu obitelj. (SAD, 2025., Animirani, Životinje)

10. Homicide, IMDB: 7.4/10

Prava kriminalistička dokuserija u kojoj detektivi i tužitelji prisjećaju svojih najtežih slučajeva ubojstava. (SAD, 2024., Dokumentarni, Zločin)

*uz korištenje AI-ja