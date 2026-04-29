Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio izuzetno uzbudljivu i raznoliku ponudu serija za gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

1. Running Point, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 79%

Komedija o nekadašnjoj partijanerici (Kate Hudson) koja neočekivano preuzima vodstvo obiteljske NBA franšize. Serija donosi humor, sportsku dramu i borbu za dokazivanje u muškom svijetu. (SAD, 2025., Komedija, Košarka)

2. Unchosen, IMDB: 6.0/10

Drama o Rosie, ženi koja živi u zatvorenoj kršćanskoj zajednici. Dolazak misterioznog bjegunca otkriva tamne strane njezine okoline i pokreće niz neočekivanih događaja. (UK, 2026., Drama, Zabranjena ljubav)

3. The Staircase, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kriminalistička drama temeljena na stvarnom slučaju Michaela Petersona i sumnjivoj smrti njegove supruge. Serija istražuje obiteljsku dinamiku i pravosudni sustav. (SAD, 2022., Krimi, Ubojstvo)

4. Stranger Things: Tales from '85, IMDB: 5.0/10

Animirana serija koja se vraća u Hawkins 1985. godine, gdje novi misteriji i čudovišta prijete starim i novim junacima. (SAD, 2026., Animacija, Misterij)

5. Alpha Males, IMDB: 7.7/10

Komedija o četvorici prijatelja koji pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu u kojem žene preuzimaju glavne uloge, uz obilje zabavnih situacija i životnih lekcija. (SAD, 2022., Komedija)

6. Ronaldinho: The One and Only, IMDB: 7.4/10

Dokumentarna serija o životu i karijeri legendarnog brazilskog nogometaša Ronaldinha – od djetinjstva do svjetske slave. (SAD, 2026., Dokumentarni, Nogomet)

7. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.2/10

Reality-show koji prati otkačene avanture oca i kćeri, Jordana i Salish, kroz razne izazove i obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, Obiteljski)

8. BEEF, IMDB: 8.0/10, Rotten Tomatoes: 100%

Crna komedija o dvoje stranaca čiji prometni incident prerasta u opasnu i destruktivnu svađu koja im mijenja živote. (SAD, 2023., Komedija, Drama)

9. Million Dollar Secret, IMDB: 7.9/10

Natjecateljski reality u kojem milijunaš mora sakriti svoj identitet i preživjeti eliminacije kako bi osvojio nagradu. (UK, 2025., Reality-show)

10. Flunked

Francuska kriminalistička komedija o matematičkom geniju i sitnom kriminalcu koji izbjegava zatvor pretvarajući se da je profesor. Njegov zadatak je pronaći dijete velikog kriminalca među učenicima. (Francuska, 2026., Komedija, Krimi)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je vaš vodič kroz najpopularnije naslove na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Koji je vaš favorit s popisa?