Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix ponovno donosi raznovrsnu ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Ovaj tjedan, donosimo vam listu najgledanijih serija. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Worst Ex Ever, IMDB: 7.3/10

Dokumentarna serija koja istražuje najmračnije strane ljubavi – od izdaja do zločina, kroz svjedočanstva iz prve ruke. (SAD, 2024., Dokumentarni/kriminalistički)

2. The Chestnut Man, IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 100%

Danska kriminalistička serija o potrazi za ubojicom koji ostavlja figurice od kestena na mjestu zločina. Dvojica detektiva otkrivaju mračnu tajnu povezanu s nestankom djeteta političarke. (Danska, 2021., Krimi)

3. Legends, IMDB: 7.9/10

Britanska drama smještena u 90-e, prati tim državnih službenika koji pokušavaju srušiti narko-bande. Napeta i autentična priča o kriminalu i društvu. (UK, 2026., Drama)

4. Thank You, Next, IMDB: 5.6/10

Turska romantična komedija o mladoj odvjetnici koja nakon prekida uranja u svijet modernih spojeva uz podršku prijatelja. (Turska, 2024., Komedija)

5. Man on Fire, IMDB: 6.0/10

Akcijska serija o bivšem specijalcu s PTSP-om koji traži iskupljenje, ali ga prošlost ponovno sustiže. (SAD, 2026., Akcija)

6. Should I Marry A Murderer?, IMDB: 6.0/10

Dokumentarna serija o zaručnici koja ostaje uz optuženika za ubojstvo kako bi pomogla policiji prikupiti dokaze. (SAD, 2026., Dokumentarni/kriminalistički)

7. Running Point, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 79%

Komedija o bivšoj partijanerici koja mora dokazati svoje sposobnosti kao nova voditeljica obiteljske košarkaške ekipe. (SAD, 2025., Komedija)

8. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.2/10

Reality show koji prati oca i kćer kroz razne izazove i obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality/family)

9. My Royal Nemesis, IMDB: 9.0/10

Korejska drama o legendarnoj zlikovki Joseona koja se reinkarnira u tijelo moderne glumice i započinje kaotičnu ljubavno-mržnju s nasljednikom korporacije. (Južna Koreja, 2026., Drama)

10. Unchosen, IMDB: 6.0/10

Britanska drama o ženi koja živi u religioznoj zajednici, a dolazak misterioznog bjegunca otkriva pravu prirodu njezinog okruženja. (UK, 2026., Drama)