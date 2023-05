Ovo je veliki hit Tine Turner koji nije baš voljela: 'Bila je grozna i užasna, mrzila sam tu pjesmu...'

Američka pjevačica Tina Turner preminula je u srijedu u 84. godini. Tina je iza sebe ostavila uspješnu solo karijeru, no među brojnim hitovima nalazi se pjesma koju pjevačica baš i nije voljela.

Pjesma 'What’s Love Got to Do With It' nalazi se na solo albumu 'Private Dancer', a postala je i Tinin najuspješniji singl devedesetih godina. Ujedno joj je i donijela nagradu Grammy, a 1993. godine naslov pjesme iskorišten je kao naslov za biografski film o njezinu životu.

Foto: ROMINA AMATO/REUTERS

Također je 2012. dospjela u 'Grammy Hall of Fame', a zauzela je i 309. mjesto na listi 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone.

Iako joj je 'What’s Love Got to Do With It' donio veliku slavu, Tini se na prvu nije svidjela. Štoviše, u dokumentarcu 'Tina', koji je prošle godine objavljen na HBO, pjevačica je otkrila da ju je mrzila.

Foto: Christian Charisius/REUTERS

- Bila je užasna, grozna. Ja sam bila rock ‘n’ roll, a ovo je bila pop-pjesma - rekla je tada Turner.

Tinin tadašnji menadžer Roger Davies bio je oduševljen melodijom te je smatrao kako bi pjesma mogla postati vrlo slavna. S obzirom da se pjevačici nije svidjela, Britten je pomogao Tini da je prilagodi sebi.

Foto: ROSE PROUSER/REUTERS

- Rekao sam joj: 'Tina, ovo je kao džoging'. I onda smo oboje ustali i džogirali. Tako je pjevačica uhvatila 'groove' pjesme i prilagodila je sebi.

- Nisu bili navikli na to da snažan glas nosi glazbu, ali ja sam promijenila tu pjesmu i učinila je svojom - rekla je pjevačica ranije.