Tina je bila 'Simply the Best', a ovo su njeni najveći hitovi

'Proud Mary', ' What's Love Got To Do With It', 'We Don't Need Another Hero', samo su neke od pjesama ove rock dive koje su obilježile njezinu bogatu karijeru

Američka pjevačica Tina Turner preminula je u 84. godini, a iza nje su ostali nebrojeni hitovi. Ovo su samo neki od njih po kojima će rock diva biti zapamćena. 1. The Best 2. Proud Mary 3. What's Love Got To Do With It 4. We Don't Need Another Hero 5. Private Dancer 6. Better Be Good To Me 7. Typical Male