Ovo su detalji najluksuznijeg vjenčanja godine: Pjevala im je Rihanna, slavilo se tri dana...

Posljednjih je dana u centru pozornosti indijsko vjenčanje Ananta Ambanija i Radhike Merchant. Anant je sin 10. najbogatijeg čovjeka na svijetu, Mukesha Ambanija, koji je ujedno najbogatiji Indijac. Njihovo je vjenčanje zakazano za 12. srpnja, ali su sa proslavom krenuli već sada. Zabava prije samog vjenčanja bila je organizirana u Gudžaratu, u gradu Jamnagaru. Kako piše The Hindu Business Line, u grad je zbog vjenčanja stiglo gotovo 2000 ljudi.

Osim zvijezda s indijske scene, stigle su i neke svjetski poznate osobe, uključujući Rihannu, koja je nakon dugo vremena stala na pozornicu. Za vrtoglavih 6,3 milijuna dolara je na zabavi indijskog para otpjevala neke od svojih najvećih hitova, uključujući 'Diamonds', 'All of the Lights', 'Bi*ch Better Have My Money' i brojne druge. Osim nje su na trodnevnu proslavu stigli Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bob Iger, Ivanka Trump i brojni drugi.

Obitelj Ambani potrudila se i oko pozivnica za vjenčanje. Kako prenose strani mediji, gostima su poslali pozivnice koje su uključivale informacije i modnim kombinacijama te temama za pojedinu svečanost. Riječ je o 'vodiču' na devet stranica u kojemu je bilo opisano sve u čemu će gosti uživati ta tri dana.

Prvi dan je tema bila 'An Evening in Everland' ili večer u vječnoj zemlji, gdje su gosti morali odjenuti elegantne, večernje outfite. Drugi je dan tema bila 'A Walk on the Wildside' ili šetnja divljom stranom, a 'dress code' je bila džungla. Isti dan, navečer, su gosti uživali na tematskom partiju 'Mela Rouge', na koji su morali doći odjeveni u tradicionalnu indijsku odjeću. Treći je dan bio rezerviran za ležerne odjevne kombinacije jer su domaćini goste vodili u obilazak Jamnagara. Trodnevnu proslavu vjenčanja, prije same ceremonije u srpnju, završili su 'Hashtaksharom', gdje su također svi gosti nosili tradicionalnu indijsku odjeću.

Inače, Anant i Radhika su se zaručili 2022. godine, a službenu ceremoniju zaruka su imali 2023. godine.