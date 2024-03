Ovo su kandidati nove sezone 'Survivora': 'Bit će jako teško i naporno, a ulazim hladne glave'

Samo nekoliko dana dijeli nas od početka nove sezone zabavno-natjecateljskog showa Survivor, a već od ponedjeljka 4. ožujka gledatelji će imati prilike pratiti prve izazove kandidata iz užarene Dominikanske Republike. U trećoj sezoni natjecat će se ukupno dvadeset natjecatelja koji će, podijeljeni u dva tima - plavi i crveni - nastojati nadmudriti, nadjačati i nadigrati jedni druge ne bi li u natjecanju došli što bliže pobjedi.

Nakon što je drugu sezonu napustila zbog ozljede, u plavi tim vraća se Dubrovkinja Mihaela Pavlović kojoj se ostvarila želja za povratkom u Dominikansku Republiku.

- Osjećaj pred ulazak u Survivor je neopisiv. Mislim da ovaj osjećaj u životu možete doživjeti samo jednom. Ja imam tu sreću da sam dobila priliku da još jednom sudjelujem i odlučno se vraćam po sve ono što sam propustila prošle godine - hrabro poručuje fitness trenerica i magistra kineziologije Mihaela.

Foto: Nova Tv

U novoj sezoni pridružiti će joj se i Zagrepčanin Dorian Ivanovski. Osim što radi kao plinoinstalater, njegova je novopečena strast modeling, a izvan posla samoproglašeni je hiperaktivac koji trenira čak 6 do 7 puta tjedno. Vaterpolo, plivanje, boks, mačevanje, streljaštvo i taekwondo samo su neki od sportova u kojima se Dorian okušao, a sve to čini ga žestokom konkurencijom ostalim kandidatima.

- Pred ulazak u Survivor osjećam se identično kao prije odlaska na prvu reviju – ogroman osjećaj pozitivne anksioznosti. Svaki put kad pomislim na to dobijem leptiriće u trbuhu - otkriva Dorian.

Foto: Nova Tv

U adrenalinsku pustolovinu upušta se i fitness trenerica Meggy Alobić, ponosna majka dvoje djece koja će svoj obiteljski dom blizu Opatije na nekoliko mjeseci zamijeniti egzotičnom Dominikanom. Njezin sportski i avanturistički duh odražava se kroz aktivnosti kao što su plivanje, kojim se profesionalno bavila 12 godina, i rekreativno bavljenje kick boxingom. Smatra da ju je sport oblikovao kao osobu te naučio kako se nositi s usponima i padovima u životu, a pred ulazak u show Meggy poručuje:

- Ulazim hladne glave i bez ikakvog opterećenja i taktiziranja. Idemo dan po dan, uz nadu i želju za opstankom do kraja. Samim odlaskom, želja mi je dogurati najduže, pa i pobijedit.

Foto: Nova Tv

U plavom timu natjecat će se i MMA borac Jakob Kosić koji iza sebe ima 15-godišnje iskustvo u raznim borilačkim sportovima. Osim što vjeruje da će mu sportsko iskustvo biti od pomoći u Survivoru, Jakob priželjkuje sklapanje novih prijateljstava, a potencijalno i rađanje ljubavi.

- Očekujem nezaboravno iskustvo, puno adrenalinskih situacija, uspona i padova, teških trenutaka, napornih poligona, također očekujem bar jednog prijatelja za cijeli život, a možda i ljubav - poručuje Jakob.

Foto: Nova Tv

Magista kineziologije Martina Fudurić, koja dolazi iz malog mjesta u blizini Karlovca, ulazi u Survivor s uvjerenjem da će joj ovo iskustvo promijeniti život i da će iz showa izaći samopouzdanija, hrabrija i jača.

- Očekujem da ću naučiti nešto novo o sebi, pomaknuti granice svoje izdržljivosti, steći nova iskustva i najviše od svega nadam se da ću se zabaviti. Nekako već duže vrijeme boravim u komfor zoni i Survivor vidim kao priliku da me malo 'uzdrma' - dodaje Martina.

Foto: Nova Tv

Student sociologije Nikola Renić, kojega su u show prijavile prijateljice, među članove plavog tima dolazi mirne glave, iako priznaje da ni sam ne može zamisliti što ga u Survivoru točno čeka.

- Mislim da su najvažnije socijalne vještine i sposobnosti na poligonu, a koliko sam dobar u jednom i u drugom, to ćete vidjeti - poručuje.

Foto: Nova Tv

U plavom timu natjecat će se i farmaceutska tehničarka Matea Galić koja dolazi iz Šibenika. Dugo se bavila plivanjem i vaterpolom, a igrala je i za reprezentaciju Republike Hrvatske, stoga će joj vodeni poligoni zasigurno biti jedna od jačih strana. Pred ulazak u natjecanje Matea poručuje:

- Očekujem iskustvo koje će mi promijeniti život i avanturu koja će mi ostaviti neizbrisiv pečat. Nemam nikakve planove i strategije jer sve što isplaniram se izjalovi, tako da ulazim u show neopterećena, ali izrazito motivirana.

Foto: Nova Tv

Jedan od aduta plavog tima je i Damjan Puljić, samozatajni magistar strojarstva koji dolazi iz grada Čapljine.

- Osjećam uzbuđenje jer će se moj dječački san ostvariti. Ima naravno tu malo i nervoze jer ne znam što me čeka tamo, ali sam spreman na sve i mislim da sam dobro i fizički i psihički pripremljen - samopouzdano najavljuje Damjan koji je spreman suočiti se sa svim izazovima koje mu natjecanje donese.

Foto: Nova Tv

Riječanka i fizioterapeutkinja Katia Žunić, koja je brojne medalje osvajala na judo natjecanjima, upušta se u natjecanje s ciljem pomicanja psihofizičkih granica.

- Veselim se svemu! Od spavanja na kiši do izležavanja na suncu, od poligona do nagrada. Veselim se upoznavanju ljudi i stjecanju novih iskustava koje ću imati priliku samo u ovakvim okolnostima doživjeti. Od strategija imam samo jednu, a to je da budem 100% svoja, iskrena i vedrog duha - najavljuje Katia.

Foto: Nova Tv

Ultimativni izazov svom avanturističkom duhu odlučio je pružiti vaterpolist Luka Rimac iz Osijeka koji se može pohvaliti 15-godišnjim sportskim iskustvom. Iako je samostalno proputovao brojne zemlje i upustio se u skokove iz aviona, ulazak u Survivor gleda kao najveću avanturu svog života.

- Jako sam zahvalan što sam baš ja izabran od toliko ljudi. Od mene možete očekivati da ću se dati 100% u natjecanju. Od malena pratim Survivor i životni san mi je postati jedan od natjecatelja, što mi se upravo i ostvarilo - zaključuje Luka.

Foto: Nova Tv

Kao žestoka konkurencija plavom timu, u natjecanje ulaze članovi crvenog tima s jednakom motivacijom za pobjedom. U crvenom timu svoje će granice testirati pjevačica Ivana Štrbac, HR savjetnik Vojislav Vrećo, magistra ekonomije Katarina Nicić, košarkaš Uroš Velanac, psihologinja Vesna Jovanović, poduzetnik Mitar Pešić, pjevačica Varja Topalović, barmen Marko Kovačević, studentica Tijana Jeremić i fitness trener Ognjen Dimić.