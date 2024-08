Ovo su najveći koncerti koji su bili na zagrebačkom Hipodromu

Velika glazbena zvijezda Ed Sheeran danas će imati koncert na zagrebačkom Hipodromu, a očekuje se na tisuće obožavatelja. Ulaz se otvara već u 16 sati, a iz Grada Zagreba su apelirali na sve koji dolaze da koriste javni prijevoz te su zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga uspostavili privremenu regulaciju prometa o kojoj više možete pročitati OVDJE.

Zagreb: Pripreme za koncert Eda Sheerana na Hipodromu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Hipodrom je i ranije bio domaćin velikih svjetskih zvijezda.

Koncert Metallice 2010. godine

Čak 30.000 obožavatelja došlo je 16. svibnja .2010. godine na veliki koncert legendarne Metallice. Fanovi koji su bili još i danas pričaju priče o nevjerojatnoj količini blata koje se stvorilo na koncertu tog dana.

Zagreb: Blatnjav Hipodrom dan nakon koncerta Metallice | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

No, ni blato, a ni hladnoća i kiša, nisu ih spriječili obožavatelje da poslušaju legendarne hitove kao što su 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matters' i druge u Zagrebu.

ARHIVA - 2010. Zagreb: Metallica na Hipodromu oduševila preko 30 tisu?a fanova, a kiša je lijevala kao iz kabla | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zagrebo: Prošlo je to?no 10godina od spektakularnog koncerta Metallice na Hipodromu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Red Hot Chilli Peppers nastupili 2012.

Dvije godine kasnije, na Hipodromu je nastupio bend Red Hot Chilli Peppers, i to 29. kolovoza. Tada je na koncert stiglo oko 35.000 ljudi, a predgrupa legendarnim Peppersima bili su 2Chellos koji su na bisu s njima izveli i pjesmu 'Californication'.

Zagreb: Pozornica spremna za sutrašnji spektakl Red Hot Chilli Peppersa | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dan nakon koncerta su se članovi benda fotografirali s fanovima u centru Zagreba, podijelili autograme te otišli dalje.

Zagreb: ?lanovi grupe RHCP oprostili se od obožavatelja i napustili grad | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rolling Stonesi 1998.

Rolling Stonesi su svoj drugi koncert u Hrvatskoj održali također u kolovozu, no 1998. godine. Na Hipodrom je tada stiglo oko 80.000 fanova, a koncert je trajao dva i pol sata.

Osim slavnih glazbenika, Hipodrom je u dva navrata ugostio i Papu. Milijun vjernika stiglo je 1994. godine na Hipodrom kako bi vidjeli i poslušali papu Ivana Pavla II., a 2011. godine tamo je došao papa Benedikt XVI. koji je održao euharistijsko slavlje pred 300.000 ljudi.

1994. godine Papa Ivan Pavao II prvi je put posjetio Hrvatsku | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL