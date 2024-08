Zbog koncerta Eda Sheerana na Hipodromu, od danas se uvodi posebna regulacija prometa

Britanski glazbenik Ed Sheeran u subotu će nastupiti na zagrebačkom hipodromu te će zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uvedena posebna regulacija prometa, javljaju iz grada za Radio Sljeme.

Od petka u 19:00 sati pa do nedjelje u 05:00 sati bit će zatvoren uži prostor Hipodroma i to Antalova od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obala Ivana Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisna cesta zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik te dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode.

U subotu od 14:00 sati bit će zatvorene Avenija Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulica Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca.

Navedena dionica bit će otvorena u nedjelju u 01:00 sat. Moguće je da će taj dio grada povremeno biti zatvoren i tijekom jutarnjih sati prije koncerta, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup po Antalovoj ulici, odnosno po Servisnoj cesti uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma sa pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u vremenu potpune zabrane u subotu od 12:00 sati do nedjelje do 01:00 sat, a prema procjeni policije i duže.

Privremena TAXI stajališta bit će uspostavljena na raskrižju Slavonska/Avenija Većeslava Holjevca/Hrvatske bratske zajednice te raskrižju Avenije Dubrovnik/Avenije Većeslava Holjevca.

Zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca, od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik, očekuje se od 14 sati, te će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovati izmijenjenom trasom, u oba smjera: Glavni kolodvor - Ulica Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama u smjeru zapada ili juga.

U tramvajskom prometu za dolazak u širu zonu Hipodroma mogu se koristiti tramvaji koji se zaustavljaju na stajalištu Sopot i Muzej suvremene umjetnosti, a riječ je o linijama 6 i 7, također prilazni pravac je i stajalište Lisinski, koje koriste tramvaji linja 5 i 13 .

ZET će pratiti prometnu potražnju na prilaznim koridorima Hipodromu, uz planirano pojačanje tramvajskog prometa između okretišta Arena Zagreb i Zapruđa (Avenijom Dubrovnik), te od Savskog mosta do Heinzelove (Ulicom grada Vukovara).

