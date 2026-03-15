Ovo su najveći skandali koji su kroz godine potresali Oscare

Oscari se dodjeljuju od 1929. godine i smatraju se najvažnijim događajem filmske industrije. Glumci, redatelji i brojni slavni dolaze u glamuroznom stilu kako bi proslavili filmove koji su obilježili godinu. Ipak, Oscari su kroz desetljeća postali poznati i po nepredvidivim i kontroverznim trenucima koji su ostali zapamćeni u povijesti pop-kulture. Uoči 98. dodjele Oscara, donosimo pregled nekih od najvećih kontroverzi u povijesti ove ceremonije.

Godine 1940. Hattie McDaniel postala je prva crna glumica koja je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za film "Prohujalo s vihorom". Međutim, zbog tadašnjih pravila rasne segregacije morala je sjediti za odvojenim stolom, daleko od ostalih gostiju. Nakon njezine smrti 1952., ploča s nagradom koju je ostavila Howard Universityju misteriozno je nestala iz zgrade likovne umjetnosti sveučilišta. Akademija je 2023. godine zamijenila izgubljenu nagradu i organizirala ceremoniju u njezinu čast.

Na Oscarima 1969. dogodio se prvi neriješeni rezultat u kategoriji najbolje glumice. Nagradu su podijelile Barbra Streisand za film "Funny Girl" i Katharine Hepburn za film "The Lion in Winter". Na ceremoniji se pojavila samo Streisand, jer Hepburn tradicionalno nije dolazila na dodjele nagrada.

Godine 1973. Marlon Brando je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kum". Međutim, odbio je nagradu u znak protesta protiv načina na koji su američki starosjedioci prikazivani u Hollywoodu. Umjesto njega na pozornicu je izašla aktivistica Sacheen Littlefeather i objasnila razloge bojkota.

Ceremonija 1974. postala je legendarna kada je Robert Opel protrčao potpuno gol preko pozornice dok je David Niven predstavljao nagradu. Incident je kasnije opisan kao oblik performans umjetnosti i društvenog komentara.

Na dodjeli 2000. godine Angelina Jolie izazvala je veliku pažnju kada je na crvenom tepihu poljubila svog brata Jamesa Havena. Kada je kasnije osvojila Oscara za film "Girl, Interrupted", u govoru je rekla da je “zaljubljena u svog brata”, što je izazvalo brojne reakcije u medijima. Kasnije je objasnila da je riječ o metafori kojom je htjela izraziti zahvalnost i ljubav prema bratu.

Kada je Adrien Brody 2003. osvojio Oscara za film "The Pianist", iznenadio je sve kada je spontano poljubio prezentericu Halle Berry na pozornici. Berry je kasnije izjavila da taj trenutak nije bio planiran i da je bila potpuno zatečena.

Jedan od najneugodnijih trenutaka dogodio se 2017. kada su Faye Dunaway i Warren Beatty greškom dobili pogrešnu omotnicu. Film "La La Land" proglašen je pobjednikom, ali se tijekom govora otkrilo da je stvarni pobjednik film "Moonlight". Producent Jordan Horowitz predao je nagradu pravim dobitnicima, a redatelj Barry Jenkins održao je govor.

Godine 2015. društvene mreže preplavio je hashtag #OscarsSoWhite koji je pokrenula April Reign. Razlog je bio taj što su sve glumačke nominacije dobili bijelci. Kontroverza se ponovila i 2016., nakon čega je tadašnja predsjednica Akademije Cheryl Boone Isaacs najavila promjene kako bi članstvo Akademije postalo raznolikije.

Jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti Oscara dogodio se 2022. kada je Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka na pozornici. Rock je prethodno našalio na račun Smithove supruge Jade Pinkett Smith i njezine obrijane glave, što je povezano s alopecijom. Nakon incidenta Smith se javno ispričao, ali mu je zabranjeno sudjelovanje na Oscarima sljedećih deset godina.