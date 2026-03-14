Ovih šest zvijezda ima zabranu dolaska na Oscare, evo i zašto

Na predstojećoj dodjeli Oscara koja će se održati 15. ožujka u Los Angelesu samo nekoliko poznatih holivudskih imena ne smije biti na popisu na ulasku u dvoranu. Šestero ljudi iz filmske industrije trenutačno ima zabranu prisustvovanja ovom prestižnom događaju, a među njima su Will Smith te Bill Cosby. Evo tko je sve na tom popisu i što su učinili da dobiju zabranu.

Carmine Caridi

Glumac poznat po ulozi u filmu "Kum" izbačen je iz Akademije 2004. godine nakon što je posuđivao screener kopije filmova koje distributeri šalju članovima Akademije kako bi mogli glasati za Oscare.

Caridi je postao član Akademije 1982. godine i redovito je unaprijed dobivao kopije filmova. Nakon što mu je tehničar Russell Sprague popravio videorekorder, Caridi mu je počeo posuđivati filmove. Sprague bi ih zatim kopirao i vraćao.

Caridi je kasnije izjavio da mu je često slao filmove čak i prije nego što ih je sam pogledao. Slučaj je na kraju otkrio FBI, koji ga je pozvao na razgovor u Los Angelesu i ponudio imunitet ako identificira Spraguea.

U veljači 2004. upravni odbor Akademije izglasao je njegovo izbacivanje. Time je Caridi postao prvi član Akademije u povijesti koji je izbačen. Sam je kasnije priznao da je prekršio pravila i rekao da ne zamjera Akademiji.

Harvey Weinstein

Filmski producent izbačen je iz Akademije 2017. nakon što ga je više od 80 žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Akademija je njegovo ponašanje opisala kao „odvratno i suprotno visokim standardima filmske zajednice“.

Upravni odbor Akademije glasao je velikom većinom za njegovo trenutno izbacivanje, želeći poslati poruku da seksualno predatorsko ponašanje i uznemiravanje na radnom mjestu više neće biti tolerirani u industriji.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinstein je 2020. osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada. Presuda je kasnije poništena zbog proceduralnih problema, ali je 2025. ponovno proglašen krivim za kazneno djelo iz 2006. godine. Uz to je 2023. dobio dodatnih 16 godina zatvora zbog silovanja u Los Angelesu. Trenutačno se nalazi u zatvoru na Rikers Island.

Bill Cosby

Akademija je izbacila Cosbyja 2018. godine, mjesec dana nakon što je proglašen krivim za seksualni napad.

Sud je utvrdio da je 2004. drogirao i seksualno napao Andreu Constand, zaposlenicu Temple Universityja. Zbog toga je osuđen na kaznu zatvora. Ipak, 2021. godine Supreme Court of Pennsylvania poništio je presudu zbog pravnih nepravilnosti, nakon čega je Cosby pušten na slobodu.

Actor and comedian Bill Cosby arrives for first day of retrial at the Montgomery County Courthouse in Norristown, Pennsylvania | Foto: Jessica Kourkounis/REUTERS/PIXSELL

Roman Polanski

Redatelj nagrađen Oscarom izbačen je iz Akademije 2018. zajedno s Cosbyjem zbog starog slučaja seksualnog zlostavljanja.

Polanski je 1977. priznao krivnju za nezakoniti seksualni odnos s maloljetnicom nakon što ga je 13-godišnja djevojčica optužila da joj je dao alkohol i drogu. Kao dio nagodbe proveo je 42 dana u zatvoru, ali je pobjegao iz SAD-a prije izricanja pune kazne i već desetljećima je ostao bjegunac.

Danas živi u Europi, gdje i dalje snima filmove.

65th Cannes Film Festival - 'Tess' | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Adam Kimmel

Snimatelj Adam Kimmel izbačen je iz Akademije 2021. nakon što je otkriveno da je registrirani seksualni prijestupnik.

Kimmel je postao član Akademije 2007., iako su njegovi zločini bili počinjeni ranije. Nakon novinarskog istraživanja časopisa Variety 2020. godine, koje je otkrilo da je bio uhićen i osuđen zbog silovanja i napada na maloljetnice, Akademija je pokrenula postupak i uklonila ga iz članstva.

Will Smith

Jedan od najslavnijih incidenata u povijesti Oscara dogodio se 2022. godine kada je Smith na pozornici ošamario komičara Chris Rock.

Foto: BRIAN SNYDER/A.M.P.A.S./REUTERS/PIXSELL

Rock se našalio na račun Smithove supruge Jade Pinkett Smith, koja je zbog alopecije imala obrijanu glavu. Nakon šale Smith je izašao na pozornicu i udario Rocka, a zatim s mjesta u publici vikao da ne spominje ime njegove supruge.

Nekoliko tjedana kasnije Akademija je odlučila zabraniti Smithu sudjelovanje na svim događajima Akademije u periodu od 10 godina, počevši od travnja 2022. Smith je izjavio da prihvaća i poštuje tu odluku.