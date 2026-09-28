Ovo su novi kandidati 'Večere za 5': Kuha se u srcu Zagorja, a na jelovniku je mesna gozba!

Novi tjedan, nova ekipa u 'Večeri za pet'! Jedno je sigurno - kad se kuha u Zagorju, znamo da neće nedostajati punih tanjura, opasnih komentara i dobrog društva!

- Zagorci su jako ugodni domaćini. I veseli. Ponosan sam što sam Zagorac! - kaže umirovljenik Božidar.

Foto: RTL

Prvo ovotjedno kuhanje održat će se u Svetom Križu Začretju, gdje će kandidate ugostiti 63-godišnja umirovljenica Ljubica Radovečki.

- Volim da ljudi oko mene budu sretni. Ispuni me kad nekome pomognem - ističe Ljubica.

Ponosna je na svoju obitelj - troje djece i četvero unučadi, no priznaje da joj je veliki izazov kuhati za nepoznate ljude. Osim obitelji, Ljubici je iznimno važna vjera u životu, baš kao i tradicija.

- Naučila sam kuhati od mame i bake - kaže ova umirovljenica koja je objavila i kuharicu s receptima svoje majke, a večeras će gostima pripremiti mesni jelovnik.

Foto: RTL

U utorak kuha Filip Glavač, 27-godišnji ugostitelj koji dolazi iz Zaboka. Ovaj mladi tata ističe da mu je sin najveće postignuće u životu te da je obitelj njegova motivacija za sve što radi i zbog čega živi. Odrastao je na selu, voli seoski način života, ali i eksperimentirati u kuhinji.

- Volim raditi nešto tradicionalno na drukčiji način i obično to ispadne fenomenalno - najavljuje Filip koji će gostima pripremiti mesni jelovnik u kojem je glavna zvijezda crna slavonska svinja.

Foto: RTL

Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak!

- Ako se kod mene gosti osjećaju ugodno, veselo i da se dobro najedu i napiju, za mene je to najveća pobjeda - zaključuje.

Foto: RTL

Najmlađi ovotjedni kandidat je 18-godišnji Antonio Božidar Hrgetić, kuhar iz Oroslavlja.

- Ocjenjivat ću prema srcu i hrani jer obožavam finu klopu - najavljuje.

Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a najveća potpora su mu majka i sestra. Odmalena je volio biti u kuhinji, no svjestan je da je tek na početku. 'Još puno moram naučiti', iskren je Antonio kojemu je velika želja raditi u velikom hotelu ili na brodu. Goste planira osvojiti domaćim mesnim specijalitetima.

- Bitno je da mi mladi imamo volju za kuhanjem i mislim da bismo trebali početi kuhati doma - poručuje.

Foto: RTL

Tjedan će zatvoriti Božidar Jagić, 59-godišnji umirovljenik koji dolazi iz mjesta Zajezda u općini Budinščina. Živi u obiteljskoj kući sa suprugom, dvojicom sinova i jednom snahom, a slobodno vrijeme posvećuje hobiju.

- Cijeli život zaljubljen sam u drvo, volim izrađivati bilo kakve drvene predmete - kaže Božidar i otkriva da izrađuje daskice za meso, lustere i sve što se može napraviti od drva.

Ljubav prema kuhanju naslijedio je od mame i bake, a goste će dočekati u svojoj kleti, gdje im priprema pravu autohtonu zagorsku kotlovinu.

Foto: RTL

Što Zagorci pripremaju svojim gostima i tko će osvojiti nagradu od 1000 eura, ne propustite doznati od ponedjeljka do petka od 17.50 sati na RTL-u u novim epizodama 'Večere za 5'. Epizode su već dostupne i na platformi Voyo.