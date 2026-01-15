Ovo su sve ljubavi Mate Rimca

Poduzetnik Mate Rimac pojavio se u srijedu navečer u HNK s atraktivnom ljepoticom. Sudeći prema fotografijama, bilo im je jako ugodno i držali su se za ruke...
U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom Barbarom Kotarski
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Riječ je o Barbari Kotarski (28) iz Samobora koju na društvenim mrežama prati više od 15.000 ljudi. Na svom profilu ističe humanitarni rad i volontiranje, poput iskustva rada s djecom u Tanzaniji, gdje je sudjelovala u volonterskim projektima.
| Foto: Instagram
Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci. Bavila se i modelingom te je zbog toga, kada je imala 21 godinu, odselila u Istanbul na šest mjeseci.
| Foto: Instagram
U tih pola godine ne mogu reći ni da sam puno zaradila, no iskustvo koje sam dobila puno mi je vrjednije. Dobila sam samopouzdanja, upoznala sam divne ljude s kojima sam i danas u kontraktu, ispričala je prije nekoliko godina za Divu.
| Foto: Instagram
Krajem rujna 2024. godine odjeknula je vijest da Mate Rimac ima novu djevojku, Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca, koja se bavi marketingom.
| Foto: Facebook
Podsjetimo, Rimac se sredinom 2024. godine razveo od Katarine Lovrić, a od tada svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti.
| Foto: Facebook
U braku su bili tri godine
| Foto: Privatni album/canva
Mate i Katarina oženili su se u srpnju 2021. u nekadašnjoj Titovoj rezidenciji u Splitu, a crkvena ceremonija je bila u Livnu, odakle su oboje rodom. Nakon crkvene ceremonije zaputili su se na svadbeno slavlje u žutoj Neveri.
| Foto: Privatni album/canva
Prema želji mlade prvi ples odsvirao im je Momčilo Bajagić Bajaga, a riječ je bila o pjesmi ''Bademi i so'', a vjenčanicu je navodno kupila u Milanu.
| Foto: Privatni album/canva
Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu, rekao je tada izvor za Slobodnu Dalmaciju.
| Foto: Facebook
