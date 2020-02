'Ovo vam je posljednja šansa da budete anonimni, uživajte!'

Početkom 1990-ih koscenaristi David Crane i Marta Kauffman napisali su sinopsis na sedam stranica za novi sitcom pod nazivom 'Insomnia Café'. Nije se razlikovao samo naslov nego je i radnja bila prilično različita od onoga što je kasnije postalo poznato pod nazivom ‘Prijatelji’.

Nisu imali pojma da će ova tijekom godina postati jedna od najpopularnijih serija ikad snimljenih u svijetu. Prva epizoda krenula je 22. rujna 1994. godine na NBC televiziji i zauvijek je promijenila američki sitcom. Šestero glavnih protagonista Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer postali su preko noći zvijezde, a neki od njih najplaćeniji glumci u povijesti televizije. Uostalom, najava da se 'Prijatelji' vraćaju na male ekrane obišla je svijet brže od vijesti o korona virusu.

Nagađalo se o tome posljednjih tjedana na društvenim mrežama, no prošli petak konačno je i potvrđeno. Platforma HBO Max pobijedila je u utrci s Netflixom i svakom od šestero glumaca isplatila 2,500.000 milijuna dolara da bi se ponovno pojavili na setu. Doduše, ovaj put snimit će samo cjelovečernji specijal, a čim su producenti bili tako široke ruke i podijelili glumcima ukupno 15,000.000 dolara honorara, sigurni su da će im se investicija stostruko vratiti.

No vratimo se još malo u povijest. Nakon što je NBC otkupio pilot, promijenili su naslov i umjesto 'Insomnia Café' postao je 'Friends Like Us'. Tadašnji predsjednik uprave NBC-ja Warren Littlefield osmislio je još jedan naslov koji se također uzimao u obzir - 'Overross the Hal'. Konačno, kad je pilot snimljen, odlučili su da će se zvati 'Six of One', ali je na kraju u eter pušten pod nazivom 'Prijatelji'.

Jennifer Aniston glumila je Rachel Green, Courteney Cox je bila Monica Geller, Lisa Kudrow – Phoebe Buffay, Matt LeBlanc bio je Joey Tribbiani, Matthew Perry je igrao Chandlera Binga i David Schwimmer bio je dr. Ross Geller. Svi su u 30-im godinama i bore se s raznim životnim problemima – od poslovnih, ljubavnih do obiteljskih. Prvi put neka serija obraćala se mlađoj publici i to se pokazalo kao pun pogodak.

U tim prvim nacrtima serije Ross i Rachel, koje glume Schwimmer i Aniston, nisu bili glavni. Umjesto njih radnja se vrtjela oko Joeya, kojeg igra Matt LeBlanc, i Monice, koju glumi Courtney Cox. Oni su trebali biti ljubavni par. Također, Rachel nije trebala biti Jennifer Aniston jer su u toj ulozi producenti željeli vidjeti Courteney Cox, koja je dotad već bila najpoznatija od cijele postave, ali glumica se tome opirala. U to vrijeme snimala je mnoge reklame i bila u spotu Brucea Springsteena 'Dancing in the Dark'. Uzela je ulogu Monice jer je htjela igrati djevojku jakog karaktera.

Također, ulogu Rossa Gellera zapravo je trebao igrati Eric McCormack - zvijezda serije 'Will i Grace'. Rekao je da je čak dva, tri puta bio na audiciji za Rossa, da bi producent Kevin Bright uzeo Davida Schwimmera. Redatelj James Burrows, koji je režirao prve epizode, predosjećao je da će serija biti pravi 'boom'. Stoga je šestero glumaca poveo u Las Vegas na provod.

- Ekipo, uživajte sad dok možete. Jednom kad serija krene na televiziji, više nećete biti anonimni i nikad se više nećete moći opustiti u javnosti, a da vas ne fotografiraju - rekao im je Burrows i bio je sasvim u pravu.

Lisa Kudrow, koja u seriji piše pjesme i svira gitaru, zapravo nikad nije voljela taj instrument niti ga je znala svirati. Zato su joj na set doveli instruktora, ali učenje nije trajalo dugo. Naučila je tek nekoliko akorda i objavila da je s gotovo s lekcijama.

- Poanta i jest u tome da Phoebe, koju igram, nema pojma o sviranju gitare i nema sluha - rekla je glumica.

Uostalom, njezina izvedba 'Smelly Cat' je i ovako postala nezaboravna. Svaka epizoda traje po 20-ak minuta, a snimali su pred pravom publikom. Na set bi moglo ući po 300 obožavatelja serije, a kako je serija stjecala sve više poklonika, rasla je i cijena ulaznica, pa je pred kraj iznosila i po 5000 dolara. Glumci su uživali u kazališnoj atmosferi.

- To je ujedno bio test da vidimo funkcioniraju li skečevi, smije li se publika i je li priča dobra - rekao je LeBlanc, a Matthew Perry potvrdio:

- Kad snimamo pred publikom, sve radimo s puno više energije.

O popularnosti serije, koja se prikazivala na NBC-ju od 1994. do 2004., najbolje pokazuju i honorari. Za prvu sezonu svaki od šestero glavnih glumaca dobivao je oko 22.000 dolara za epizodu. Tad još nisu svi bili isto plaćeni. Iste honorare počeli su dobivati od 1997., i to po 100.000 dolara po epizodi. U finalnoj sezoni svaki od njih za epizodu je dobio po milijun dolara i tako su ušli u povijest kao najplaćeniji glumci neke TV serije. Za razliku od njih, Bruce Willis za epizodnu ulogu nije dobio ni dolara. On i Perry našli su se na setu filma 'Ubojica mekog srca'. Perry je bio siguran da će film doći na prvo mjesto Box Officea, a Willis je mislio drukčije, pa je pala oklada.

U veljači 2000. film je bio prvi i Perry je tražio od Willisa da u 'Prijateljima' odigra oca Rossove djevojke. Kao rezultat oklade svoju je zaradu morao donirati u dobrotvorne svrhe. U seriji je glumilo i mnogo djece. Četvero njih je glumilo dječaka Bena - sina dr. Rossa i njegove bivše supruge Caroll Willick. Ben se pojavio u 16 epizoda. Najprije ga je kao bebu igrao Michael Gunderson u drugoj sezoni. Od treće do pete sezone igrali su ga blizanci Charles Thomas Allen i John Christopher Allen, ali kasnije nijedan od njih nije postao glumac. Četvrti i posljednji Ben bio je Cole Sprouse, koji je preuzeo ulogu Bena kao dječaka, a u međuvremenu je Sprouse postao glumac.

Ross i Rachel dobili su u seriji djevojčicu Emmu. I tu ulogu igralo je više njih, a posljednje su blizanke Cali i Noelle Sheldon, koje su nastavile karijere kao glumice i pojavljuju se u kratkim filmovima. I Phoebe je rodila trojke. Glumili su ih u petoj sezoni Leslie, Chandler i Frank Jr., a onda su ih zamijenile četvorke Alexis, Cole, Justin i Paul Cimoch. Braća Cimoch maturirala su 2017. godine i fotografijom na Instagramu podsjetili kako vrijeme brzo prolazi i kako brzo starimo.

