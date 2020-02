Ovogodišnju 'Doru' vode Doris Pinčić, Fodor, Zlata i Ćurlić...

'Dora 2020'. na rasporedu je 29. veljače u Dvorani Marino Cvetković u Opatiji, a HRT je otkrio voditeljsku četvorku. To su novopridošla HRT-ova voditeljica, Doris Pinčić Rogoznica (31), zatim Zlata Mück Sušec te dva voditeljska 'veterana' - Mirko Fodor (57) i Duško Ćurlić (52).

- Dora je jedno prekrasno događanje: ne samo Dora nego svi ti dani HRT-a u Opatiji. To je krasan događaj, uvijek odradimo dobar posao, družimo se i još se svi tamo dobro i zabavimo u jednako tako lijepoj Opatiji. Jako smo zadovoljni odabirom naših kolegica, Zlata i Doris prekasno izgledaju, vrlo su elokventne. Duško i ja igrat ćemo na sigurnost, iskustvo, i naravno, na ljepotu! - rekao je Mirko Fodor.

- Veselim se, naravno. Sjajne su kolegice, talentirane, lijepe, uz njih ćemo biti 'stari mačak' Fodor, i ja 'mlad kao rosa'. Jedino me muči koji će od nas dvojice odjenuti haljinu... No, šalu na stranu, veselim se Opatiji, veselim se druženju, divno je vratiti se opet tamo... To mi je već, ne znam ni sam koja, 10 ili 12 Dora... Ma sve će biti super! - dodao je Duško Ćurlić.

- Jako se radujem ovom novom iskustvu, svojoj prvoj Dori, pogotovo haljinama koje će dečki nositi: no uz njih se osjećam vrlo sigurno, dobro ćemo se pripremiti i što je najvažnije, dobro se zabavljati. Naravno da postoji i malo te pozitivne treme, ali uz Zlatu i dečke, te dobru pripremu znam da će se i ta trema odmah anulirati. Jedva čekam! - poručila je Doris Pinčić Rogoznica.

- Jako se veselim, ja se nakon 12 godina vraćam na Doru i tamo je uvijek neka pozitivna atmosfera, kao što je Mirko spomenuo, i mislim da ti mladi izvođači nose dio te energije. Dosta smo opuštena ekipa koja se voli zabavljati, ali smo s druge strane i štreberi, što me također veseli jer ćemo biti maksimalno pripremljeni i dobro ćemo odraditi posao - kazala je Zlata Mück Sušec.

