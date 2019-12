Skandali Dore: Karan odustao, Maja se 'zapalila', krivi glasovi

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, odnosno Dora, u Hrvatskoj se odvija još od 1993., a tijekom više od dvadeset godina uz ovo glazbeno natjecanje vezali su se brojni skandali. Onaj najnoviji povezan je s pjevačem Goranom Karanom (55) koji se prvotno nalazio na listi skladbi koje će se natjecati na Dori 2020. godine, no zatim je odustao. Njega će zamijeniti Elis Lovrić s pjesmom 'Jušto', koja je bila prva rezerva.

Naime, od nastupa se odustalo zato što se tvrdi da je Karan tu pjesmu izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini, a pravila nalažu da se pjesma prije izvođenja na Dori ne smije objaviti. Međutim, Karan tvrdi da pjesma nije objavljena ni u kakvoj verziji.

- Jednu različitu verziju pjesme koju sam naslovio 'My Legacy is Love' sam izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pjesma 'My Legacy is Love' u obliku kakav je poslan na Doru se i stihovima i glazbom i aranžmanom duljinom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom (op.a. u Visokom u BiH). Isto tako, važno je napomenuti da pjesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji - rekao je Karan za 24sata i nastavio:

- Ono što bih htio naglasiti je, da moj razlog za bavljenje glazbom i moja osnovna namjera nikad nije bila, nije i neće biti, natjecateljska. Stoga sam odlučio, da bih otklonio sve moguće krive interpretacije, da pjesmu 'My Legacy is Love' povlačim s Dore. Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pjesme kažu: Moja ostavština je - ljubav - dodao je.

No, 'muljaže' i 'namještaljke' događale su se i na samom počecima natjecanja. Tako se za pobjedu na Dori 1994. pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva' Tonyja Cetinskog (50) pričalo da je riječ o kupljenim glasovima. Naime, Đani Maršan (75) također se te godine natjecao na Dori te je bio uvjeren da je glasovanje namješteno. I u godinama koje slijede bilo je mnogo izvođača koji su smatrali da je baš njihova pjesma trebala pobijediti te da iza svega toga stoji neka glazbeno-politička kuhinja.

Na čelo HTF-a 1995. dolazi Ksenija Urličić (80) i mijenja naziv festivala u DORA (prema Dori Pejačević). Pobijedio je Magazin, a umalo je izbio skandal kad im 'njihov' splitski studio nije dao niti jedan bod. Obzirom na lobističko glasovanje, koje je oduvijek bilo zaštitni znak Eurovizije, izgledalo je potpuno nevjerojatno da Split svom Magazinu nije dao niti jedan bod.

Vatrena atmosfera nastavila se na Dori i iduće godine. Doduše, ovaj put je doslovno bilo vatreno, nakon što je prilikom proglašenja pobjednice - Maje Blagdan - na sceni izbio požar. Srećom, nije bilo većih posljedica niti ozlijeđenih. Maja Blagdan (51) je te godine u polufinalu Eurovizije bila tek 19., a u finalu je osvojila četvrto mjesto, što je jedan od najvećih preokreta u povijesti Eurovizije. A te godine dogodila se i jedna od najvećih glazbenih nepravdi na Dori. Na sceni su se pojavile Divasice s odličnom pjesmom 'Sexy Cool', koja je postala hit u Hrvatskoj, a na Dori su bile tek desete.

Nakon nekoliko godina bez skandala, 2001. pobijedila je Vanna (49) s pjesmom 'Strune ljubavi'. Zanimljivo, prije toga su tu pjesmu odbile Josipa Lisac (69) i Doris Dragović (58), a tada trudna Vanna je bila deseta na Euroviziji. Skandal je uslijedio tek nakon nastupa na završnom natjecanju, a stigao je iz usta Tončija Huljića (58). 'Da je Vanna rodila na pozornici pobijedili bismo.' Iako je jasno što je Huljić želio reći, njegova izjava je bila doista morbidna. Naravno, nije izazvala na oduševljenje u javnosti, a pogotovo kod Vanne. Ipak je Huljić Factory jedan od zaštitnih znakova hrvatskih lakih nota i iz njegove radionice dosad su došle čak četiri pjesme pobjednice Dore.

Severina (47) je 2006. bila glavna zvijezda Dore sa pjesmom 'Moja štikla', svi drugi su tada pali u drugi plan i pričalo se samo o toj pjesmi. Naravno, sama koncepcija pjesme je duboko zadirala u trash, a tada se smatralo da će to proći na Euroviziji. Ipak, Severina u Europi nije isto što i Severina u Hrvatskoj i regiji. Znate onu - 'bolje biti velika riba u malom jezeru...'. I tako Europa nije prepoznala Sevku, završila je na 12. mjestu.

Godinu dana kasnije pobijedio je Igor Cukrov (35) s 'Lijepom Tenom', još jednom pjesmicom iz radionice Huljićevih. Mnogi su 'rigali vatru' prema Huljiću, optužujući ga da je privatizirao izbor. 'Huljiću sam davno rekao da napravi svoj festival pa da sam sebi dijeli nagrade'- govorio je Tomislav Bralić (51), a promotor klape 'Intrade' Suki vikao je da treba na Doru poslati Uskok i policiju.

Obzirom da već neko vrijeme nismo uživali u lakim notama domaćih izvođača u borbi za Euroviziju, Jacques Houdek (38) 2017. godine pobrinuo se da nam ipak ponudi mrvicu atrakcije. Uoči završnog natjecanja u Portugalu obrušio se na prethodnog pobjednika Salvadora Sobrala, koji je popljuvao svoju nasljednicu Izraelku Nettu. Žak mu je na društvenim mrežama održao bukvicu i doslovno 'obrisao pod' njime.

A skandala vezanih uz Doru i Euroviziju je bilo još, primjerice Hrvatsko društvo skladatelja željelo je stopirati nastup Nine Kraljić (27) s pjesmom 'Lighthouse' jer su bili nezadovoljni što su pjesmu napisali stranci. Franki Batelić (27) prijetila je suspenzija zbog navodnog plagijata pjesme rumunjskog anonimca Gueza, a Roko Blažević (20) koji nas je predstavljao na 64. Eurosongu s pjesmom 'The Dream' izjavio je nakon nastupa, kako mu je na pozornici smetao dim.

- Jako smo zadovoljni nastupom, treme nije bilo, a jedino sam na početku imao probleme s dimom koji me dosta gušio - izjavio je Roko. Uglavnom, sočnog materijala nikad nije nedostajalo...

