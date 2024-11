Ovom se nije nadao! Pogledajte što je Igora iz Parnog Valjka dočekalo prije koncerta

Od ranog subotnjeg jutra Frankfurtom vlada vesela atmosfera. Iz sata u sat pristižu Hrvati iz svih dijelova svijeta koji će se dobro zabavljati na 'Hrvatskoj noći' uz 10 domaćih zvijezda. Među izvođačima je i Parni Valjak, a njihovog pjevača Igora Drvenkara dočekalo je posebno iznenađenje.

Riječanin Bojan Đukić, koji nešto više od 10 godina živi izvan Lijepe Naše u Bambergu, naslikao je zajedno s rođakom iz Osijeka portret Igora.

- Baš sam sretan i radostan što sam mu uručio sliku. Ja volim svu glazbu, ali Parni Valjak je veliki bend i nakon Akija bi mi bilo žao da se nije nastavila njihova glazba, a Igor je očekivanja odlično opravdao - priča nam Bojan i objašnjava da je ideju za sliku dobio nakon jednog koncerta Valjka u Istri.

Frankfurt: Pjevač Igor Drvenkar iz Parnog valjka dobio je na poklon svoju sliku od obožavatelja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bio sam na godišnjem odmoru i oni su imali koncert u Mošćeničkoj Dragi. Jako mi se svidio Igorov nastup i htio sam ga lijepo iznenaditi. Pitao sam dečke iz benda znaju li gdje su polovicom 11. mjeseca i tad sam im rekao: 'Vidimo se u Frankfurtu!' - ispričao je Bojan.

Prošle godine je s portretima iznenadio Jelenu Rozgu i Petra Grašu.

- Oni su slike dobili u dvorani. Bili su oduševljeni i baš im je bilo drago. Mislim, Jelena je posebna, s posebnom ljepotom. Takve ljepote ima samo u Dalmaciji, to je to more - kaže.

Nada se ponovnom dolasku i na 'Hrvatsku noć' 2025. godine.

- Ne znam koga ćemo dogodine naslikati, ali volio bih doći. Ovo je lijep događaj koji okuplja naše ljude na jednom mjestu i svaka čast organizatorima što iz godine u godinu ponavljaju taj spektakl - zaključio je Bojan.