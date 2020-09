Ozana i Ognjen: 'Jedno drugo šišamo samo ako je to nužno. Imamo troje djece i želimo još'

Par je u braku devet godina. Dom im je na prvom mjestu te smatraju kako se međusobno znaju u potpunosti. Sudjelovanje u 'Superparu' im služi isključivo kao zabava

<p>Naša ljubavna priča traje 10 godina. Čim sam je vidio, znao sam da će biti moja. Ona me tada još nije upoznala. Izgledom je bila idealna, žena mojih snova, priča nam<strong> Ognjen Bičanić</strong> (35) iz Slavonskog Broda o svojoj supruzi <strong>Ozani</strong> (33) s kojom sudjeluje u ovogodišnjoj sezoni reality showa "Superpar".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Po zanimanju su oboje frizeri, a njihovo upoznavanje bilo je doista sudbonosno. Upoznali su se kada je Ognjen imao 26, a Ozana 24 godine. On je došao u salon jer je ozlijedio nokat na škare i Ozana ga je zaliječila.</p><p>Te "nesretne" škare ipak su urodile plodom. Par je u braku već devet godina, osnovali su obitelj te imaju vlastiti frizerski salon i uspješni su u poslu.</p><p>- Svatko od nas tvrdi kako je bolji frizer. Ne možemo se dogovoriti tko je bolji, ali hajdemo ovako - ja sam bolji muški frizer, a Ozana ženski. Friziramo se međusobno samo ako je to nužno - rekao je kroz smijeh Ognjen.</p><p>Osim što vole držati škare u rukama, Ozana izrađuje ukrase za kuću, a njezin suprug obožava sport i rekreativno igra vaterpolo.</p><p>Od showa, tvrde ovi supružnici, nemaju nikakva očekivanja. Jedini im je cilj dobro se zabaviti i provesti čim više vremena zajedno.</p><p>- Gledali smo prošlu sezonu emisije i pitali se kakvi bismo mi bili u zadacima koji se postavljaju u showu. To je bilo dovoljno da se prijavimo u ovakvu avanturu - ispričali su nam Ognjen i Ozana, koji smatraju kako se poznaju u potpunosti.</p><p>"Superpar" im služi isključivo kao zabava.</p><p>- Ne razmišljamo o drugim parovima, ne uspoređujemo se ni s kim. Bitno nam je da međusobno odlično funkcioniramo - rekli su nam.</p><p>U showu su ih se najviše dojmili <strong>Dolores Antić </strong>(32) i <strong>Anton Rudan</strong> (45), ali isključivo zbog drugačijeg načina života. Naime, njih su dvoje ljubitelji joge, a uz to, Anton se bavi biljkama i preživljavanjem u prirodi. Ognjen i Ozana smatraju kako su zbog toga zanimljivi.</p><p>Bičanići su inače roditelji troje djece, no glava obitelji želio bi imati još dvoje. Njihov dom i djeca vezu im čine izuzetno jakom.</p><p>- Jedno kod drugoga najviše cijenimo to što smo si međusobna podrška i uvijek se možemo osloniti jedan na drugoga - rekao je par.</p><p>Tvrde kako je temelj njihovog braka iskrenost i kompromis.</p><p>- Naravno, i onda iskra bez koje ništa ne bi išlo. Još uvijek imamo jaku želju jedno za drugim. Oboje želimo da tako ostane - zaključili su Ognjen i Ozana.</p><p>U njihovoj vezi bilo je uspona i padova, no pronašli su svoj idealni način života i nastoje se na tome zadržati. </p>