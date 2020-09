'Upoznali smo se u domu za nezbrinutu djecu, zaljubili se i sada gradimo svoju obitelj...'

Iako ih život nije mazio, Daliborka i Matej danas su ponosni roditelji dvoje djece, a sudjelovanje u showu “Superpar” najluđe je što su učinili tijekom šest godina braka

<p>U ponedjeljak je počelo emitiranje nove sezone showa "Superpar", u kojem se osam parova različitih karaktera kroz zabavne i uzbudljive izazove bori za novčanu nagradu i za laskavu titulu Superpara. Ove godine u konkurenciji su mladi par <strong>Daliborka</strong> (24) i <strong>Matej Borojević </strong>(24), čija je životna priča mnoge gledatelje dovela do suza.</p><p>Njihova ljubav počela je još u domu za nezbrinutu djecu u Osijeku, u kojem su oboje odrasli. Imali su samo 11 godina kad su se upoznali. Godinama je trajalo prijateljsko dopisivanje i druženje, a na proslavi Matejeva 18. rođendana pao je i prvi poljubac. Poslije tri mjeseca veze odlučili su zasnovati svoju obitelj, a želja im se ubrzo i ostvarila. </p><p>Iako ih život nije mazio, Daliborka i Matej danas su ponosni roditelji dvoje djece, a sudjelovanje u showu "Superpar" najluđe je što su učinili tijekom šest godina braka. Pa upoznajte ih...</p><p>- Prošle smo godine pratili show i rekli da bismo se mogli iduće godine prijaviti. Nisam to doživljavala ozbiljno, ali zato je tu ideju ozbiljno shvatio Matej, koji nas je i prijavio. To je najluđe što smo učinili - priča nam simpatičan mladi par. Zanimalo nas je i kako je počela njihova priča, ali i je li bila riječ o ljubavi na prvi pogled.</p><p>- Bili smo jako zaljubljeni i mislili da sve možemo zajedno, a tako je na kraju i bilo. No na početku nam nije bilo lako, osobito kad samo odlučili proširiti obitelj. Nasreću, imali smo divne ljude iz doma i prijatelje koji su nam pomagali i bili podrška, a takvi su i danas - priča nam ovaj simpatični mladi par, koji nam je otkrio i tajnu uspješnog braka.</p><p>- Kao u svakoj vezi, tako i u braku, uspijevamo zato što opraštamo jedno drugome i mnogo razgovaramo. Mnogo toga smo već zajedno prošli iako smo mladi. Prošli smo kroz lijepe i ružne stvari i to je ono što je naš brak ojačalo - kažu.</p><p>Glavni razlog zbog kojeg većina parova ulazi u ovaj show svakako je novčana nagrada. Iako su tek na početku, pobjeda je još daleko, Matej i Daliborka otkrili su nam na što bi potrošili novac kad bi iz showa izašli kao pobjednici druge sezone.</p><p>- Htjeli bismo kupiti neko zemljište, gdje bismo poslije sagradili sebi kućicu i u njoj sretno živjeli. Želimo svojoj djeci pružiti sve što mi nismo imali, a najvažnija je ljubav, koju ćemo im uvijek davati - pričaju mladi roditelji. Najsretniji događaji u životu bili su im rođenje sinova <strong>Leona</strong> i <strong>Filipa</strong>, a kao najveće postignuće u svojoj vezi navode to što su, uz sve probleme koje su dosad imali, zajedničkim trudom pronašli rješenje i ostali zajedno.</p><p>Daliborka, inače hotelijersko-turistička komercijalistica, trenutno radi kao konobarica, a kod supruga najviše voli to što je uvijek optimističan, a Matej kaže da Daliborka nema mane.</p><p>- Radim kao konobarica u poznatom pulskom kafiću, a Matej vozi taksi. U slobodno vrijeme volimo se družiti s prijateljima i djecom te provoditi vrijeme u prirodi - kažu. S obzirom na to da u natjecanjima često dolazi do "prljave igre", zanimalo nas je i s kakvim se parovima nikad ne bi družili, kako u stvarnom svijetu tako i u showu.</p><p>- Nema takvih, mi sve prihvaćamo i volimo, dapače, priželjkujemo da nas ima različitih. Mislimo da takvih u 'Superparu' neće biti jer se u ovakvu vrstu showa ne bi prijavili ljudi koji ne vole izazove i zabavu. Eto, mogli bismo reći da ne volimo monotone ljude - priznali su Matej i Daliborka.</p><p>Podršku prijatelja imaju, a u trenutku u kojem su im otkrili kako će se uskoro pojaviti na malim ekranima, ekipa je bila oduševljena. Uvjereni su kako će daleko dogurati. Za kraj smo ih pitali što gledatelji mogu očekivati od njih, ali i koliko će slava utjecati na njihov život.</p><p>- Slava nas ne zanima. Mnogo su nam važniji mir i skladna obitelj. Možete očekivati iskren par koji se dobro poznaje i koji će u svim izazovima dati ono najbolje od sebe - rekli su nam za kraj. </p>