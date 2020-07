Ozana opet snimila kako poha tikvice: 'Fanovi me podržavaju'

<p><strong>Ozana Pevec Marić</strong> (23) postala je popularna kad je imala 11 godina i snimila 'gastro tajne' kako spremiti sendvič za školu i ispohati tikvice. Slava zbog YouTube karijere ubrzo joj je prisjela jer su je mnogi ismijavali. </p><p>No, Ozana se vratila snimanju. Prije mjesec dana objavila je video pod nazivom 'Princess Ozana', a sad se prisjetila stare slave. Za brojne pratitelje snimila je ponovno kako priprema tikvice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana pravi pohane tikvice</strong></p><p>- Dobila sam puno prijedloga za teme novih videa. Zaključila sam da bi bila super ideja ponoviti pohane tikvice. Mislim da je to nešto što me obilježilo, svi me povezuju s time - rekla je Ozana. </p><p>Kaže kako u posljednje vrijeme sve češće prima poruke podrške od pratitelja. Govore joj kako je bila ispred svog vremena i da je ovo najjači povratak ikad. </p><p>- Očekivala sam puno negativnije poruke, a nisam dobila niti jednu negativnu. Dobila sam stotine predivnih poruka, prepunih podrške, lijepih riječi. Svaka čast - rekla je Ozana.</p><p>U novom videu Ozana sa suprugom i djetetom ide na tržnicu kupiti svježe tikvice, a potom ih poha. Suprug joj je, čini se, velika podrška jer je upravo on ovoga puta bio kamerman. </p>