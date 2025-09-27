Oženila se zvijezda serije 'San snova'! Društvene mreže 'gore' od spektakularnog vjenčanja

Obavijesti

Foto: Instagram

Mladenci su zavjete izmijenili pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli praćeni pljeskom, pjesmom i bakljama. Vesela povorka, hrvatska zastava u pozadini i gromoglasno navijanje pretvorili su njihov izlazak u spektakl

Zvijezda serije 'San snova' Josip Brakus u subotu je izgovorio sudbonosno 'da' liječnici Karli Turudić. Mladenci su zavjete izmijenili pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli praćeni pljeskom, pjesmom i bakljama. Brakus je blistao u elegantnom crno-bijelom odijelu, a Karla u raskošnoj vjenčanici s dugim velom. 

Vesela povorka, hrvatska zastava u pozadini i gromoglasno navijanje pretvorili su njihov izlazak u pravi mali spektakl. Društvene mreže ubrzo su se napunile kadrovima veselja, a među onima koji su ih podijelili bila je i glumica Elizabeta Brodić

Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram

Pravo slavlje zapravo je krenulo već prijepodne. Ispred zagrebačkog Kerempuha, kazališta čiji je Brakus član ansambla, okupilo se mnoštvo ljudi. Pjesma i smijeh od ranijih sati davali su naslutiti da će ovo biti poseban dan, a među uzvanicima su bili i njegovi kolege glumci, poput Borka Perića i Gorana Navojca.

Foto: Instagram

Brakus je ranije za Story otkrio kako je zaprosio Karlu.

- Bili smo na jezeru Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, a da je bilo romantično, nadam se, ali to je više pitanje za Karlu - našalio se.

Karla je dodala da je prosidba bila vrlo romantična, a Brakus je priznao da je prije toga pitao njezina roditelja za dopuštenje.

- Njen tata je vojnik pa me bilo strah da ne bude tradicionalno - rekao je kroz smijeh.

Foto: Instagram/

Josip i Karla zajedno su od 2022. godine, a upoznala ih je njezina najbolja prijateljica.

-  Meni iskreno nije jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad moje… Tako da ću reći da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita i molim da to piše boldano u tekstu - rekao je Brakus ranije.

