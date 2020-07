Oženili se nakon 'Ljubavi na selu': Dušan je na 'fejsu' našao ženu, a Vatroslav Tijan u showu

Dušan Golubovac vjenčao se s Ana-Marijom krajem lipnja, ali nije jedini farmer koji se oženio. Mnogi parovi 'spetljali' su se ispred kamera, ali ima i onih kojima se 'napunio' inbox na društvenim mrežama poslije emitiranja

<p>Bivši kandidat 'Ljubavi na selu' <strong>Dušan Golubovac </strong>(30) nije pronašao srodnu dušu u showu, ali je godinu dana nakon njega. Bio je 'zagrijan' za <strong>Goranu Vušurović </strong>(29), međutim, ona mu nije uzvratila osjećaje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oženio se Dušan iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Naposljetku, niti jedna djevojka koja je došla na njegovo imanje u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji nije bila 'ona prava'. No, prije nekoliko mjeseci započeo je vezu s <strong>Ana-Marijom</strong> (21) iz bosanske Fojnice. Pandemija korona virusa onemogućavala im je viđanje, no nakon popuštanja mjera, krajem lipnja su se Dušan i Ana-Marija vjenčali.</p><p>- Presretan sam, odlično nam je zajedno! Ja sada puno radim, ali snalazimo se. Ona je kod kuće, čuva kuću i čeka mene - rekao je farmer, koji ovog ljeta planira otići na bračno putovanje na Korčulu. </p><p>No, Dušan nije jedini farmer iz 'Ljubavi na selu' koji je rekao sudbonosno 'da' nakon showa. Prvi par koji je pronašao ljubav zahvaljujući ovom showu bili su <strong>Mato Smolčić </strong>(39) iz Ratkovca i <strong>Nikolina Trgovac</strong> (44) iz Svete Jane. Nikolina kaže kako je znala da je Mato čovjek njezina života čim ga je ugledala na TV-u. Nakon sedam mjeseci poznanstva uslijedila je svadba. </p><p>- Došlo nam je 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj - rekla je tad Nikolina.</p><p>Turbulentna ljubavna veza <strong>Nikoline Bunčić</strong> (41)<strong> </strong>i <strong>Stjepana Pavlića</strong> (42)<strong> </strong>obilježila je drugu sezonu showa. No, naposljetku su se vjenčali i imaju djecu. Sad žive u Gredi pokraj Siska. Upravo zbog djece su snimali sve emisije kako bi ih mogla gledati jednog dana kad narastu.</p><p>- Neka vide na koji su se zanimljiv način upoznali njihovi mama i tata - smije se Nikolina.</p><p>U petoj sezoni na imanje <strong>Dragane Blanuše </strong>(26) došao je <strong>Nemanja Blanuša </strong>(24). Često su se svađali pred kamerama, a jednom ga je istjerala s imanja. Ipak, pronašli su zajednički jezik i vjenčali se 2016. Imaju kćeri <strong>Saru </strong>i <strong>Laru</strong>. </p><p>- Da nije bilo showa, tko zna bismo li Dragana i ja bili zajedno, a kamoli postali roditelji! Sretan sam što je ispalo baš ovako - rekao je Nemanja za <a href="https://www.rtl.hr/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Ljubavnu sreću ovaj show donio je i novinaru <strong>Anti Doganu</strong> (30) iz Prološca u kojeg se ludo zaljubila <strong>Karolina Žalac</strong> (29)<strong> </strong>i to čim ga je vidjela na malim ekranima. Ante nije skupio dovoljno pisama pa je odmah na početku ispao iz showa, ali vidio je Karolinino pismo i našao se s njom. Vjenčali su se 2016. godine.</p><p>- Bilo je divno. Baš onako kako sam oduvijek sanjao - rekao je Ante. </p><p><br/> <br/> Farmer iz osme sezone <strong>Zvonko Koprivnjak </strong>(39) osnovao je obitelj s <strong>Nikolinom Šalić </strong>(35). Zaljubio se u nju još prilikom upoznavanja, a iza kulisa je skupio hrabrosti i zaprosio je. U svibnju 2018. rodila im se kćer. </p><p><strong>Valentina Tijan </strong>(26) rekla je 'da'<strong> Vatroslavu Tijanu</strong> (41) iz Ražanca. Imali su bajkovito vjenčanje na plaži. Imaju kćer Viktoriju, a Valentina je trenutačno trudna.</p><p><strong>Nevenka Bekavac </strong>(44) također je bila u 'Ljubavi na selu', ali tamo nije pronašla partnera. Nakon showa rekla je 'da' umirovljenom nosaču kofera <strong>Zvoni Petričeviću </strong>(46) te imaju sina <strong>Stjepana</strong>. </p><p><strong>Hakija Špago </strong>(42) iz Konjica je za vrijeme emitiranja showa dobio poruku od <strong>Alme Mujkić </strong>(30), koja mu je promijenila život. Nakon mjesec dana veze, Hakija je zaprosio Zagrepčanku i ona se odselila kod njega u Konjic. Prije nekoliko mjeseci rekli su nam kako planiraju veliku svadbu, ali je sve na čekanju zbog pandemija korona virusa. </p><p>- Nećemo ništa sitno. Veliku, čak najveću. Oko tisuću ljudi - rekao je tad Hakija. </p>