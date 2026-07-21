Oženio se MrBeast! Slavlje na privatnom otoku trajalo je tjedan dana, ovako je izgledalo

Jedan od najpoznatijih YouTubera na svijetu, Jimmy Donaldson (28), poznatiji kao MrBeast, vjenčao se s partnericom, južnoafričkom influencericom Theom Booysen (28). Par se upoznao 2022. godine u Južnoj Africi, a vezu su sad okrunili brakom na otoku Necker, privatnom posjedu Richarda Bransona. Na intimnoj ceremoniji okupilo se 70-ak članova obitelji i najbližih prijatelja, piše People.

Slavlje je počelo 14. srpnja i potrajalo cijeli tjedan. Gosti su boravili u odmaralištu na privatnom otoku od 74 hektara, gdje su prije same ceremonije imali dovoljno vremena za druženje, odmor i brojne aktivnosti. Dane su provodili u kitesurfingu i ronjenju, a hranili su i klokane te lemure koji slobodno žive na otoku. Nakon nekoliko dana opuštanja i druženja, MrBeast i Thea izmijenili su zavjete na ceremoniji koju je vodio njihov bliski obiteljski prijatelj, zaređeni svećenik.

Foto: Instagram

Thea je nosila vjenčanicu izrađenu po mjeri koju je dizajnirao dvojac Nicole + Felicia Couture, dok je MrBeast odabrao elegantno odijelo Ralpha Laurena. Za izgled mladenke pobrinuo se cijeli tim. Vjenčani ogrtač dizajnirala je Banke Kuku, šminku je radila Lola's Beauty Mark, a za frizuru je bio zadužen Mikey Lu. Cijeli styling osmislio je Jeremy Noig, dok je poznata organizatorica vjenčanja Marcy Blum isplanirala cijeli tjedan slavlja.

Foto: Instagram

Nakon izmjene zavjeta mladenci su otplesali prvi ples uz pjesmu 'Die With a Smile' Lady Gage i Brune Marsa. Goste je tijekom večeri zabavljao bend uživo, a nakon službenog dijela slavlje se preselilo u glavnu kuću. Thea se našalila da su ostatak večeri proveli uz pomalo 'štreberske' aktivnosti, poput kartaških i društvenih igara.

Na domjenku su gosti uživali u velikom izboru hrane, među ostalim u sushiju, wagyu govedini i svježoj ribi. Svadbena torta bila je od mrkve. MrBeast je Theu prvi put sreo 2022. godine tijekom posjeta Južnoj Africi. Otišao je na večeru sa zajedničkim prijateljem, koji je pozvao i Theu da im se pridruži.

- Kad sam ga upoznala, iznenadilo me koliko je prizemljen i inteligentan. Shvatila sam da je zapravo dobar dečko. Nije imao veliki ego - prisjetila se Booysen u razgovoru za People.

Foto: Instagram

MrBeast je rekao da su odmah kliknuli i povezali se zbog zajedničke ljubavi prema učenju. Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države poslao joj je privatnu poruku na platformi X. Otprilike mjesec dana poslije započeli su vezu na daljinu i počeli planirati međusobne posjete. Prvi put zajedno su se pojavili u javnosti na dodjeli nagrada Kids' Choice Awards u travnju 2022. godine. Thea je tu večer poslije na Instagramu opisala kao nevjerojatnu.

MrBeast ju je zaprosio na Božić 2024. godine u njihovu domu, okružen članovima obitelji koji su znali za iznenađenje.

- Namjerno sam ispustio veliku kutiju kako bih napravio buku prije nego što sam joj predao pravi dar, u kojem se nalazio prsten. Zatim sam kleknuo na jedno koljeno i zaprosio je - ispričao je za People.

Foto: Instagram

Iako je jedan od najpopularnijih i najplaćenijih kreatora sadržaja na svijetu, MrBeast je još nakon zaruka rekao da ne želi da njihovo vjenčanje bude u središtu pozornosti. Želio je privatnu proslavu bez kamera, osim one njihova profesionalnog fotografa.

- Ovo će definitivno biti više posvećeno obitelji i prijateljima, definitivno privatnije. Bit će to najbolji način da uzmemo malo slobodnog vremena i uživamo - rekao je tad.

Mladenci kažu da sve nije moglo ispasti bolje.

- Zvuči kao klišej, ali bilo je kao u raju - rekla je Booysen.

Dodala je da im je posebno značilo što su na jednom mjestu okupili obitelj i prijatelje.

- Bili smo tako sretni i bilo je toliko ljubavi. Puno radimo i nemamo priliku biti okruženi svim svojim prijateljima i obitelji, pa je bilo zaista posebno imati ih sve na jednom mjestu. Odlučili smo da nešto ovakvo želimo raditi svake godine, odvojiti tjedan dana i provesti ga s prijateljima i obitelji, a svi su nam gosti rekli isto - ispričala je.