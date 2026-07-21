Jimmy Donaldson, poznatiji kao MrBeast, oženio je dugogodišnju partnericu Theu Booysen
Oženio se MrBeast! Slavlje na privatnom otoku trajalo je tjedan dana, ovako je izgledalo
Jedan od najpoznatijih YouTubera na svijetu, Jimmy Donaldson (28), poznatiji kao MrBeast, vjenčao se s partnericom, južnoafričkom influencericom Theom Booysen (28). Par se upoznao 2022. godine u Južnoj Africi, a vezu su sad okrunili brakom na otoku Necker, privatnom posjedu Richarda Bransona. Na intimnoj ceremoniji okupilo se 70-ak članova obitelji i najbližih prijatelja, piše People.
Slavlje je počelo 14. srpnja i potrajalo cijeli tjedan. Gosti su boravili u odmaralištu na privatnom otoku od 74 hektara, gdje su prije same ceremonije imali dovoljno vremena za druženje, odmor i brojne aktivnosti. Dane su provodili u kitesurfingu i ronjenju, a hranili su i klokane te lemure koji slobodno žive na otoku. Nakon nekoliko dana opuštanja i druženja, MrBeast i Thea izmijenili su zavjete na ceremoniji koju je vodio njihov bliski obiteljski prijatelj, zaređeni svećenik.
Thea je nosila vjenčanicu izrađenu po mjeri koju je dizajnirao dvojac Nicole + Felicia Couture, dok je MrBeast odabrao elegantno odijelo Ralpha Laurena. Za izgled mladenke pobrinuo se cijeli tim. Vjenčani ogrtač dizajnirala je Banke Kuku, šminku je radila Lola's Beauty Mark, a za frizuru je bio zadužen Mikey Lu. Cijeli styling osmislio je Jeremy Noig, dok je poznata organizatorica vjenčanja Marcy Blum isplanirala cijeli tjedan slavlja.
Nakon izmjene zavjeta mladenci su otplesali prvi ples uz pjesmu 'Die With a Smile' Lady Gage i Brune Marsa. Goste je tijekom večeri zabavljao bend uživo, a nakon službenog dijela slavlje se preselilo u glavnu kuću. Thea se našalila da su ostatak večeri proveli uz pomalo 'štreberske' aktivnosti, poput kartaških i društvenih igara.
Na domjenku su gosti uživali u velikom izboru hrane, među ostalim u sushiju, wagyu govedini i svježoj ribi. Svadbena torta bila je od mrkve. MrBeast je Theu prvi put sreo 2022. godine tijekom posjeta Južnoj Africi. Otišao je na večeru sa zajedničkim prijateljem, koji je pozvao i Theu da im se pridruži.
- Kad sam ga upoznala, iznenadilo me koliko je prizemljen i inteligentan. Shvatila sam da je zapravo dobar dečko. Nije imao veliki ego - prisjetila se Booysen u razgovoru za People.
MrBeast je rekao da su odmah kliknuli i povezali se zbog zajedničke ljubavi prema učenju. Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države poslao joj je privatnu poruku na platformi X. Otprilike mjesec dana poslije započeli su vezu na daljinu i počeli planirati međusobne posjete. Prvi put zajedno su se pojavili u javnosti na dodjeli nagrada Kids' Choice Awards u travnju 2022. godine. Thea je tu večer poslije na Instagramu opisala kao nevjerojatnu.
MrBeast ju je zaprosio na Božić 2024. godine u njihovu domu, okružen članovima obitelji koji su znali za iznenađenje.
- Namjerno sam ispustio veliku kutiju kako bih napravio buku prije nego što sam joj predao pravi dar, u kojem se nalazio prsten. Zatim sam kleknuo na jedno koljeno i zaprosio je - ispričao je za People.
Iako je jedan od najpopularnijih i najplaćenijih kreatora sadržaja na svijetu, MrBeast je još nakon zaruka rekao da ne želi da njihovo vjenčanje bude u središtu pozornosti. Želio je privatnu proslavu bez kamera, osim one njihova profesionalnog fotografa.
- Ovo će definitivno biti više posvećeno obitelji i prijateljima, definitivno privatnije. Bit će to najbolji način da uzmemo malo slobodnog vremena i uživamo - rekao je tad.
Mladenci kažu da sve nije moglo ispasti bolje.
- Zvuči kao klišej, ali bilo je kao u raju - rekla je Booysen.
Dodala je da im je posebno značilo što su na jednom mjestu okupili obitelj i prijatelje.
- Bili smo tako sretni i bilo je toliko ljubavi. Puno radimo i nemamo priliku biti okruženi svim svojim prijateljima i obitelji, pa je bilo zaista posebno imati ih sve na jednom mjestu. Odlučili smo da nešto ovakvo želimo raditi svake godine, odvojiti tjedan dana i provesti ga s prijateljima i obitelji, a svi su nam gosti rekli isto - ispričala je.
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