Oženio se sin Siniše Vuce, a još malo pa stiže i prinova u obitelj!

Sin Siniše Vuce, Vilibald Vuco, oženio se s Meriam Benmiloud. Vilibald je podijelio snimku na svome Instagramu gdje ljubi svoju odabranicu ispred gornjogradske vijećnice u Zagrebu. U pozadini videa je pjesme Olivera Dragojevića 'Ti si meni sve', a mladenci dogodine planiraju i veliko svadbeno slavlje.

Foto: screenshoot/Instagram

Vilibald i Meriam uskoro bi trebali postati i roditelji, a zaručili su se ovog proljeća na otoku Hvaru. Na nedavnoj proslavi otkrivanja spola djeteta, popularno još zvanoj 'baby shower', pred okupljenima su probušili balone u kojima su bili ružičasti konfeti te su tako otkrili su da će postati roditelji djevojčice.

Inače, Meriam Benmiloud ima hrvatsko-tuniske korijene i četiri je godine mlađa od 30-godišnjeg Vilibalda, a prošle godine preselila se iz Kölna u Zagreb kako bi živjela s njim.

- Tata joj iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakog ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž' - ne daj, tako smo se i zaljubili - objasnio je Vilibald ranije u intervjuu za Story.

Siniša Vuco sa suprugom Jelenom uz Vilibalda ima i kćeri Katarinu i Brigitu, a iz prvog braka sina Luku.