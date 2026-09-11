Vilibald Vuco u novoj ulozi! Sin Siniše Vuce postaje voditelj

Sin pjevača Siniše Vuce, Vilibald Vuco, okušat će se u novoj ulozi pa tako postaje voditelj u najnovijem podcastu Big Deal. Vilibald se dugi niz godina bavio profesionalno nogometom i glazbom, a danas je agent za nekretnine u jednoj od najvećih agencija za nekretnine u Hrvatskoj. Sve to ga je inspiriralo da pokrene podcast gdje će ugostiti brojne uspješne ljude iz različitih područja.

Vilibaldov podcast će kroz razgovore s gostima povezivati teme poslovanja, nekretnina, investicija i životnog stila, ali poseban naglasak bit će na pogreškama, promašajima, lekcijama i teškim odlukama koje su goste podcasta dovele do mjesta na kojem se nalaze danas, a upravo se te stvari najčešće ne vide iza uspjeha.

- Ne želim da razgovori ostanu samo na lijepim pričama i konačnim rezultatima. Zanima me što se događalo u trenucima kada stvari nisu išle prema planu i što iz tih iskustava publika može primijeniti u vlastitom životu. Ako netko nakon epizode ponese barem jednu korisnu ideju, naviku ili spoznaju, za mene smo napravili dobar posao - rekao je.

Foto: Instagram

Vilibald kaže da se ideja za ovaj novi projekt razvijala postupno.

- Već sam nekoliko godina aktivan na društvenim mrežama, prvenstveno kroz predstavljanje nekretnina koje prodajem, ali i kroz edukativne videe o kupoprodaji nekretnina. Privatno pratim brojne domaće i strane podcaste, posebno one koji se bave nekretninama, poslovanjem i osobnim razvojem. Primijetio sam da ljude sve više zanima ono što se nalazi iza konačnog rezultata - pogreške, promašaji, teške odluke i lekcije koje se putem nauče - otkrio je Vuco za Index.

Foto: Matea Zanić/24sata

Ističe kako mu je iskustvo u profesionalnom sportu puno pomoglo u današnjoj karijeri.

- Ljudi koji me dobro poznaju znaju koliko me zanimaju disciplina, rad na sebi i način na koji se nosimo s dobrim i lošim iskustvima. Profesionalna sportska karijera puno me toga naučila, a iako više ne igram nogomet, navike i način razmišljanja iz tog razdoblja ostali su važan dio mene - rekao je Vilibald.

Vilibald je već navikao na snimanje video sadržaja, novi format zahtijevao je prilagodbu. Dodatnu okolnost predstavljala je činjenica da je prva epizoda snimana na engleskom jeziku.

- Trebalo mi je malo vremena da se prilagodim ovom formatu. Međutim, kada je gost zanimljiv i razgovor krene u dobrom smjeru, brzo zaboraviš na kamere i sve počne teći prirodno. Vjerujem da će to osjetiti i publika, a siguran sam da ću i ja kao voditelj napredovati - nogometnim rječnikom, iz utakmice u utakmicu - govori Vilibald.

Večer mladih izvođača na Splitskom festivalu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Identitet prvog gosta Vilibald zasad ne otkriva, ali najavljuje osobu koja je svoj put gradila daleko izvan zone komfora. Vucin sin također ističe kako ne želi graditi format gdje je voditelj važniji od gosta.

- Podcast nije o meni, nego o gostu. Želim dobro slušati ono što govori, umjesto da samo čekam priliku postaviti sljedeće pripremljeno pitanje. Kada gost osjeti da te zaista zanima njegova priča, opusti se i razgovor često ode u smjeru koji nisi mogao unaprijed planirati. Upravo su takvi trenuci obično i najzanimljiviji publici - naglasio je.

- Prva epizoda izlazi 15. rujna u 20 sati - dodao je Vilibald.