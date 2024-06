Ozljeda ga nije zaustavila! Filip iz 'Braka' osvojio naslov prvaka

Filipa Belića gledatelji su upoznali u showu 'Brak na prvu', a stručnjaci su ga spojili s Tamarom Razum. Njih dvoje su bili omiljeni par gledateljima, a brojni su navijali da se između njih rodi ljubav. Inače, Filip igra za Nogometni klub Dubrava, a u subotu su osvojili naslov prvaka Prve županijske nogometne lige istok, piše Prigorski.hr.

Dubrava je u posljednjem prvenstvenom kolu pobijedila Croatiju 8:2 , a Filip je zbog ozljede oka, koju je zadobio na jednoj utakmici, nije zaigrao.

– Brada i ja smo prošle sezone bili suparnici, ja sam igrao u Kloštru, a on u Dubravi. Imali smo dosta okršaja i kad sam došao tu prihvatio me i rekao sam mu da ćemo ove godine uzeti prvenstvo. On nije bio optimističan, ali ispalo je pobjednički. Dali smo sve od sebe, a mogli smo prvenstvo završiti tri – četiri kola prije, ali ovako je slađe – rekao je za Prigorski.hr.

Nedavno je zabrinuo gledatelje showa nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj ima povez na glavi i oku. Nazvali smo tad Filipa, a on nam je otkrio što se dogodilo.

- Bilo je slučajno, ali mi se kapak na oku rascvjetao i bio sam sav krvav, no kako je bila jako važna utakmica, nastavio sam igrati sa zavojem. Poslije utakmice smo slavili i otišao sam na Rebro na šivanje i dobio pet šavova. Malo me boli, ali vrijedi zbog titule - rekao nam je.

Otkrio nam je i kako je prošla 'kobna' utakmica.

- Protivnicima je trebala pobjeda za titulu, a nama neriješeno. Završilo je 0:0 - zaključio je.

