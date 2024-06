Raskol između Filipa i Tamare iz 'Braka'? 'Nećeš se javiti? Bit ću ljuta, a onda me više nije briga'

U četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' osamnaest kandidata željelo je pronaći svoju srodnu dušu, vjenčalo se devet parova, no samo četiri dospjela su do samog kraja showa. Nakon dva mjeseca od završetka eksperimenta parovi će se ponovno naći na zajedničkoj večeri na kojoj će otkriti kakvi su odnosi među njima danas. Neki će željeti nazdraviti u ime ljubavi, no s obzirom na to da u 'Braku na prvu' nikad nije onako kako se čini na prvu, izgleda se da mnogim kandidatima neće biti do toga.

- Meni je najljepši dio bio zadnja odluka, taj mi je trenutak bio prelijep - rekla je Tina, znakovito skinula prsten i priznala kako je malo drukčije zamišljala ponovno okupljanje parova.

Foto: RTL

- Ako je stvarno istina ono što ja znam, to je onda jako ružno. Ne podržavam i to mi je odvratno. A mislim da je istina - komentirala Klara priču koja trenutačno zaokuplja sve kandidate četvrte sezone.

Foto: RTL

Filip iskreno priznaje da mu je jako nedostajala njegova rutina, ali i da ga jako zanima kako su ostali kandidati. Tamara nije razočarana u kojem je smjeru otišlo njihovo prijateljstvo premda se baš i ne čuju kao prije.

- Kad je završio show, čuli smo se svaki dan, ali posljednjih desetak dana nismo se baš čuli - priznao je Filip.

- Nećeš mi se javiti? U redu, bit ću ljuta prvi dan, tužna drugi dan, treći dan me boli briga - komentirala je Tamara.

Foto: RTL

Jesu li Mura i Marko još uvijek na putu prema oltaru, zašto će se Klara i Alan te Karmen i Jole svađati te čiji su odnosi trajno narušeni - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u.

Foto: RTL