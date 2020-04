'Ozljeda me prikovala za krevet i nekad sam nosio dugu kosu'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ekspert otkrio tajne: Kako smo spojili parove 'Braka na prvu'

Bećar Dejan Vukobratović (39) iz Našica sudjelovao je u showu “Brak na prvu”, ali ga je prije finalnog tjedna napustio i to bez Gordane Marelli (38), s kojom su ga eksperti spojili. Nije im išlo...

Dejan gotovo cijeli život živi sam, a u show se prijavio spontano - surfao je internetom dok se oporavljao od operacije kralježnice i rekao “zašto ne?”. Operacija kralježnice bila je, kaže Dejan, neizbježna, a opisao nam je i kako je do toga došlo. Dugo godina se borio s išijasom i barem jednom godišnje su ga pokočila leđa pa je morao ležati u krevetu i po desetak dana.

- Ozljeda se dogodila nakon napornih poslova, a kulminirala je na utakmici mojih veterana nogometnog kluba Papuk iz Orahovice u zadnjem kolu jesenskog dijela prvenstva, kada je došlo do puknuća i novog dijela mog života - kaže Dejan.

Foto: RTL

Nakon operacije, toplica i naporne, ali duge rehabilitacije, morao se priviknuti na novi način života. To je uključivalo i drugi način spavanja i obavljanje svakodnevnih zadataka. Ni nogometom se nije mogao baviti kao što je nekad.

- Zato sam u emisiji bio neopisivo sretan kad sam nakon nepunih deset mjeseci nakon operacije zaigrao nogomet i opet skočio iz aviona, što su mi doktori rekli da mogu zaboraviti - ushićeno nam kaže Dejan.

Foto: RTL

Osim kralježnice, Našičanin je operirao i koljeno.

- Koljeno je popustilo na utakmici i, nažalost, nisam otišao odmah na operaciju. To se zavlačio nekoliko godina dok nije postalo neizdrživo. Tad neko vrijeme nisam igrao nogomet, sve do ‘reaktivacije’ u veteranima NK Papuka - priča nam Dejan....

Foto: Facebook

Dejanu kućanski poslovi nisu nepoznanica, budući da se od razvoda roditelja uglavnom brinuo sam za sebe. Obavlja ih usput i to mu je svakodnevica.

- Nije mi to problem, a kuhanje mi je pravi gušt. Tako bi bilo i s mojom partnericom. U dogovoru bi se i opušteno sve radilo, ali najveća razlika bi bila u tom druženju, kontaktu, maženju i paženju, zajedničkom kuhanju... Za mene ne postoje muški i ženski poslovi, osim, naravno, nekih koji nisu za žene - rekao je Dejan.

Foto: Facebook

Natjecatelj u ovom sociološkom eksperimentu trenutačno “fura” kratku frizuru, ali je otkrio i kako je u tinejdžerskim danima imao dugu kosu. Na tu fazu je već i zaboravio, a u bližoj budućnosti ne planira ponovno pustiti kosu.

- Kad sam naletio na neke fotografije s dugom kosom, vratio sam se u mladost i prisjetio kako sam jednom imao 156 ili 165 pletenica u kosi koje su mi tri, četiri sata radile tri frizerke. E, to je bila volja - prisjetio se Dejan sa smješkom mlađih dana.

Foto: Facebook

U show-eksperimentu je pokušao pronaći sreću s Gordanom, a iako se na prvi pogled sve činilo idilično, par je odlučio prekinuti svaki odnos i napustiti show. Na vjenčanju su među njima frcale iskrice, a prvi problemi pojavili su se već na bračnom putovanju. Dejan nije želio otkriti što se točno događalo među njima u njihova četiri zida, ali je gledateljima bilo jasno kako vode drugačiji tip života te jedno u drugom nisu vidjeli “ono nešto” zbog čega bi se nastavili boriti.

Foto: RTL

Gordana se prva izjasnila da želi otići, a nekoliko dana nakon tu je odluku donio i Dejan, koji se unatoč svemu pojavio na zajedničkoj večeri tog tjedna, dok se ona nije oprostila od ostalih kandidata iz popularnog showa.

Foto: Maja Bota za RTL

Ekspertica iz showa “Brak na prvu” Ita Štefanek iz prve ruke zna kakav je bio njihov ljubavno-privatni odnos te koji su razlozi zašto je veza pukla, zašto on i Goga i danas nisu sretno zaljubljeni.

- Gordana je tijekom prvih nekoliko dana shvatila da Dejan zapravo nije dovoljno njezin tip muškarca. To znači kako je uvidjela da nije dovoljno pozicioniran, situiran i da trenutno nema velikih ili konkretnih planova za budućnost. Dejan je zapravo na nekoj, moglo bi se reći, raskrsnici života i show ‘Brak na prvu’ bio mu je potez da na neki način pokuša definirati život. No Gordana od Dejana nije dobila potvrdu koju je očekivala i tražila od muškarca, a to je da osim ljubavi, nježnosti i pažnje, koju joj je Dejan pružio, muškarac bude situiran i realiziran u životu. Kad je to tako predočila, počela se hladiti od Dejana - rekla je ekspertica u showu u svojem izlaganju za RTL.