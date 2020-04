Ekspert otkrio tajne: Kako smo spojili parove 'Braka na prvu'

Kako su ti ljudi došli u “Brak na prvu”? To je sigurno pitanje koje postavljaju gledatelji RTL-ova showa koji se prikazuje na televiziji i privlači brojnu publiku. Otkrili smo tajne koje se kriju iza kamera, a glavni “krivac” za gledanost emisije je i profesor psihologije Boris Blažinić, koji je dobio zadatak da odabere i spoji parove. Otkrio je metodu kojom se poslužio na temelju znanja i iskustva koje je stekao tijekom školovanja i brojnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

Direktor je Centra za razvoj osobnosti, profesor i sudski vještak za psihologiju, psihoterapeut, konzultant i licencirani trener za procjenu i razvoj ljudskih potencijala. Svoju metodu podijelio je ovih dana u tekstu koji je napisao kako bi pojasnio što je preduvjet da bi netko “kliknuo” na prvu i eventualno ostao zajedno.

Njegova metoda nije samo primjenjiva u realityju “Brak na prvu”, nego se može primijeniti i u svakodnevnom životu, a pomaže ljudima da postanu bolji i uspješniji ne samo u vezama, nego i u profesionalnom pozivu. Zbog situacije u zemlji mnoge hrvatske obitelji u svojem su domu prikovane za TV ekrane, a među njima je i mnogo onih koji s nestrpljenjem iščekuju nove epizode showa “Brak na prvu”, globalno uhodanog reality formata.

Za razliku od ostalih zemalja u kojima se prikazuje inačica showa, RTL-ov produkcijski tim u Hrvatskoj odlučio je otići korak dalje. Putem identične forme koja garantirano privlači mase gledatelja raznovrsnih profila predstavljena je metoda hrvatskog stručnjaka prof. Borisa Blažinića koji je dosad radio i za mnoge domaće i strane tvrtke i korporacije koje posluju u Hrvatskoj. Znanost ukomponirana u reality format ubrzo je osvojila javnost i struku. Bez obzira na to kome je pomoć potrebna, polazišna točka predstavljene metode ovog domaćeg eksperta, temeljena na njegovu velikom profesionalnom iskustvu, samo je jedan pomno izrađen dokument: jedinstveni psihoprofil koji je prof. Blažinić nazvao “MINDWARE: Uputstva za uporabu samog sebe”.

Nakon strukturiranog intervjua i testiranja sudionika emisije, prof. Boris Blažinić kreirao je ovaj dokument koji kandidatima, odnosno sudionicima u “Braku na prvu” pomaže spoznati, obuzdati i oplemeniti sebe, upoznati partnera i izgraditi kvalitetne odnose utemeljene na povjerenju i poštovanju. Ovaj ključ koji je prof. Blažinić nazvao “Mindware: Uputstva za uporabu samog sebe” inače su namijenjena svakome tko želi postati svoja bolja verzija. Namijenjen je svima koji žele upoznati svoje snage i slabosti, radne i životne vrijednosti ili primjerice koju školu, fakultet ili karijeru odabrati.

Uz stručno vođenje, pomaže u razrješavanju emocionalnih i mentalnih blokada, negativnih emocija i iskrivljenih uvjerenja o sebi, drugima i svijetu, ali i neugodnih fizičkih senzacija, frustracija ili strahova. Osobe koje ga naručuju najčešće su motivirane željom za unapređenjem odnosa s partnerom i u unutar obitelji, pogotovo prema djeci koja su ovih dana posebno opterećena. I, naravno, željom kako izabrati onu “Pravu” ili onog “Pravog” te biti sretan u ljubavi.Kako bi sve informacije bile još dostupnije javnosti, prof. Boris Blažinić odgovorio je na pitanja koja su mu najčešće postavljali prijatelji i kolege o tome kako je spajao parove u showu “Brak na prvu”.

Najprije, što je uopće psihoprofil, riječ koja se tako često koristi u raznim situacijama - od prijavljivanja na radno mjesto do rješavanja kvizova popularne psihologije u novinama, ali i u crnim kronikama. Profesor Blažinić kaže da bi se “Mindware” mogao usporediti s programom koji imamo u našim računalima.

- Kao što i računala imaju svoj operativni sustav, na engleskom jeziku software, tako i svi mi imamo mentalni operativni sustav koji nazivam ‘Mindware’. To je naučeni sustav vrijednosti, uvjerenja, potreba, pokretača i obrazaca doživljavanja, mišljenja te osjećanja. Svojim karakteristikama i kvalitetama ‘Mindware’ upravlja tijelom čovjeka, tj. njegovim ‘hardwareom’ - onim naslijeđenim karakteristikama i kvalitetama, kao što su inteligencija, talenti, sposobnosti i temperament. Detektiranjem prirode ‘Mindwarea’ dolazim do odgovora na pitanje zašto osoba ponekad ‘klizne’ ili je već dulje u negativnim ili neproduktivnim emocionalnim stanjima, mišljenjima i ponašanjima.

Naime, jednako kao što računalni operativni sustav - software može imati pogreške i viruse, tako i čovjek u svojemu mentalnom operativnom sustavu može imati više ili manje ‘pogrešaka’. Najčešće je riječ o predrasudama, stereotipima ili iskrivljenim vjerovanjima o sebi, drugima i svijetu, što u stresnim situacijama nerijetko eskalira. Kad kreiram personalizirani ‘Mindware’ osobe i osobi predam ‘Uputstva za uporabu’, tad svijet zaista postane bolje i ljepše mjesto za život. Osvješćivanjem i dubljim razumijevanjem našeg ‘Mindwarea’, odnosno samih sebe, kao i pravilnim stručnim intervencijama, možemo ispraviti ‘pogreške’ i otključati naš potencijal te biti najbolje izdanje sebe.

Što se privatnih i poslovnih odnosa tiče, ‘Mindware psihoprofil’ je alat koji omogućuje da postanete najbolji mogući partner, ali nije ključ za nalaženje savršenog partnera. Riječ je o alatu koji pomaže da osoba shvati koje sve potencijale i sposobnosti ima te kako bi, primjerice, izabrala za sebe najbolji posao, na kojemu će biti najbolji radnik. S druge strane, ovaj alat sigurno nije jedini ključ za pronalazak savršenog posla. Ukratko, ovaj alat pomaže u donošenju dobrih životnih izbora i odluka jer svaka osoba ima svjesnost što je dobro za nju, ali samim posjedovanjem ‘alata’ ne znači da ćete automatski imati savršen život. Možete ga koristiti kako biste prepoznali što vas blokira i koje negativne emocije prikupljate u sebi. Ipak, to još nije garancija za savršeno psihičko zdravlje jer neke određene tegobe su i genetski uvjetovane.

Gledatelje showa “Brak na prvu” zanimalo je zaviriti iza kamera i saznati kako je Boris Blažinić birao kompatibilne parove i na temelju čega je donosio odluke tko bi bio idealan par.

- Kod svih reality showova, pa tako i ovog, kandidati se prijavljuju na dobrovoljnoj bazi. Među prijavljenima najčešće je bila riječ o osobama koje nemaju problema s time da javnost ima uvid u njihov privatni život. Kad ih sagledamo po tipu osobnosti, žene su većim dijelom imale tip osobnosti koji možemo zvati ‘Sanjari/Idealisti’. Odnosno, introvertirane osobe koje imaju potrebu biti drugačije: visoko senzibilne iznutra i koje djeluju hladno prema van te su dramatične i agresivne kad im potrebe nisu realizirane.

Takve osobe žude za jakim partnerom, kojemu su stalno u centru pažnje, koji prepoznaje i poštuje njihovu senzibilnost, negativizam i promjene raspoloženja, cijeni ih zbog njihove posebnosti i tolerira melankoličnost jer stalno imaju osjećaj da im nešto fali. Ako se njihova potreba za pažnjom ne ostvari, tad rade dramu jer im kod partnera uvijek nešto nedostaje. Naravno, ovako se ponašalo mnogo prijavljenih kandidatkinja, ali ne i sve, jer se ne može generalizirati. S druge strane, muškarci koje privlače ovakve emisije najčešće su tipovi osobnosti koje možemo nazvati ‘Avanturisti’ i ‘Prodavači’. Jedni su veseli, spontani, željni avanture i akcije, hedonisti, ali istodobno i velika djeca koja teško podnose preuzimanje odgovornosti, a drugi su željni divljenja, aplauza, da ih se prepozna i cijeni zbog njihovih uspjeha.

U svakom slučaju, to su ekstrovertirani tipovi, visoko uvjerljivi i potencijalno obmanjujući vezano uz sliku koju žele da drugi imaju o njima: biti doživljeni kao uspješni muškarci. Naravno da ima i drugih tipova osobnosti kao, na primjer, oni koji su u showu u potrazi za ljubavi, kojima su najvažniji odnos, brižnost, pomaganje, oni koji prvo daju kako bi dobili. Ima i onih kojima je najvažnija sigurnost, koji traže jakog partnera koji će im biti autoritet, na koga se mogu osloniti, na koga se mogu pouzdati i koji će im davati smjernice. Dragi ljudi, pristojni, poslušni, koji prije svega vrednuju povjerenje i lojalnost, ali koji se stalno boje, brinu i ostaju u lošim odnosima predugo stalno razmišljajući da su oni krivi kad se prema njima netko loše ponaša itd. Finalno, kvaliteta ‘uparivanja’ prije svega ovisi o prijavljenim kandidatima i njihovim nesvjesnim ili skrivenim motivima i očekivanjima, kao o razini razvijenosti njihove osobnosti.

Kad su svi kandidati odabrani, izbor kompatibilnog partnera znači u što većoj mjeri zadovoljiti specifične preferencije svakoga od njih. A to znači odabrati nekog na temelju fizičkog izgleda, visine, oblika tijela, tipa lica, dobi, mirisnih preferencija, a sve to je ključno da bi ljudi ‘kliknuli na prvu’ i jedni druge privukli. Tip osobnosti je pak ključan za održivost veze, harmoniju odnosa i ispunjenje psiholoških potreba partnera te smo iz tog razloga kod odabira kandidata započeli od takve analize prijavljenih.Kad je u pitanju ‘Mindware’, polazna točka je činjenica da općenito postoji devet jedinstvenih tipova osobnosti. Brojni stručnjaci slažu se da bez obzira na rasu, vjeru, spol, financijski status ili obrazovnu razinu među ljudima postoji devet različitih bazičnih tipova osobnosti, perspektiva koje utječu na to kako mislimo, osjećamo i djelujemo.

Metoda koju koristim u praksi je značajno šira verzija ovih znanstveno utemeljenih smatranja te uključuje i najnovije šire spoznaje. Ali unatoč svim tim parametrima i znanosti, Blažinić kaže da je vrlo teško garantirati da će odabrani par ostvariti dugotrajnu i kvalitetnu vezu jer ipak postoje neke opće vrijednosti koje moraju oboje poštovati i cijeniti kako bi uspjeli.

- Nema ‘idealnog’ para, ljubavni odnos je poput plesa, odnosno životne avanture u kojoj jedan drugome pomažu biti najbolje izdanje sebe. Prema tome, to je par kojemu su u dovoljnoj mjeri zadovoljene fizičke preferencije i potrebe. Karakterno kompatibilni u odnos unose i njeguju iskrenost, visoko povjerenje i poštovanje jedan prema drugome. Dijele interese i vrijednosti, ali i prepoznaju te poštuju različitosti.

Fleksibilni su i tolerantni te dovoljno emocionalno zreli da znaju kako obuzdati sebe i adekvatno reagirati u kriznim situacijama. Moraju biti otvoreni i iskreni, ali ujedno ne zaboraviti na poštovanje prema drugome. Tako će čuvati svoj odnos. Takvom paru važnije je postići cilj nego biti u pravu, što znači da znaju obuzdati vlastiti ego i taštinu. Asertivni su i znaju se izboriti za sebe te iskreno i s poštovanjem, bez cenzure i manipulacije, izražavaju svoje potrebe, misli i osjećaje, bez da pritom povrijede drugu osobu ili si dopuste biti povrijeđeni. Takvi parovi znaju što je bliskost te znaju primiti i dati ljubav. Nakon što spoji par po naizgled najboljim kriterijima, prof. Blažinić kaže da su oni sami i njihovo ponašanje presudni za konačni rok veze.

- Neki tipovi osobnosti su ipak kompatibilniji i više ispunjavajući nego drugi, no treba imati na umu da čovjek može imati vezu s bilo kojim tipom osobnosti ako su dvije osobe zdrave i emocionalno zrele. Budući da to nije uvijek slučaj, poznavanjem svojeg tipa osobnosti, odnosno vrijednosti, potreba, razine zdravlja i emocionalne zrelosti, snaga i slabosti, stila komuniciranja i slično, bilo koja osoba može bilo kojem kandidatu pružiti više uvida i načina kao postati bolja verzija sebe.

Svaka osoba snosi odgovornost za to koliku će imati želju za uspjeh odnosa i koliko će truda uložiti kako bi bila svjesna sebe i svojega ponašanja. Isto tako, koliko će imati želje i koliko će uložiti truda u upoznavanje druge osobe, tj. koliko će biti spremna osjećati, slušati i razumjeti partnera. Glavni problem i izazov kod pojedinaca koji se spontano spoje su pogrešna očekivanja, bilo da su svjesna ili nesvjesna, očekivanja koja unaprijed imaju od partnera i njihova odnosa.

Blažinić kaže da u tom smislu “Uputstvo za uporabu samog sebe” može pomoći.

- Moći promijeniti ponašanje prema sebi i drugima ključno je za osobni rast i razvoj te je istodobno i nevjerojatno teško, jer naše nesvjesne navike, misli i osjećaji imaju doista veliku moć da se ponašamo onako kako smo to godinama činili. Kako bismo promijenili svoje ponašanje trebamo povećati samosvjesnost, promatrati i razumjeti to što radimo i razmišljati o tome zašto to radimo. Kad želimo ili trebamo napraviti neku vrstu pozitivne promjene u svojem životu, osobni psihoprofil olakšava da se osvijestimo i ubrzamo put prema većem razumijevanju, obuzdavanju i oplemenjivanju sebe - put koji je vrijedan, praktičan i jednostavan za primjenu u svakodnevnom životu.

Kratki vodič osobnosti: Kakav je tvoj favorit

Donosimo vodič koji vam pomaže detektirati koji od vaših omiljenih sudionika showa ima kakav karakter

• TIP 1: Želi biti dobra osoba koja teži savršenstvu prema svojim standardima, voli biti u pravu, imati integritet, nalaziti pogreške i poboljšati sve, težiti višem, biti u skladu sa svojim idealima, opravdati sebe i biti iznad kritike kako ne bi bili osuđivani od ikoga.

• TIP 2: Želi biti voljena, izraziti svoje osjećaje drugima, biti potrebna i cijenjena. To je topla osoba usmjerena na ljude i odnos, brižna, pomažuća, podržavajuća i požrtvovna. Često se osjeća razočarana u druge kad nisu pokazali zahvalnost za njezine savjete i pomoć.

• TIP 3: Želi biti uspješna osoba, osjećati se vrijedno i važno, privla

čiti pozornost, impresionirati druge, biti afirmirana i vrijedna divljenja. To je uistinu visoko prilagodljiva osoba koja uvijek želi ostaviti najbolji dojam težeći uspjehu.

• TIP 4: Želi biti drugačija, originalna i vrijedna zbog toga. Samosvjesna, vođen svrhom, inspirativna, osjetljiva, hrabra, intuitivna i jaka za druge. Želi biti svoja, povući se kako bi zaštitila svoje osjećaje, brinuti se za svoje emocionalne potrebe.

• TIP 5: Ovaj tip želi biti sposoban i kompetentan, svladati znanja i vještine, sve znati i razumjeti, istražiti stvarnost, ostati nesmetan od drugih, smanjiti svoje potrebe, biti samodostatan i izbjeći djelovati budalasto.

• TIP 6: Želi se osjećati podržan od strane drugih, imati sigurnost i stabilnost, testirati stavove drugih prema njemu, braniti svoja uvjerenja, boriti se protiv tjeskobe i nesigurnosti.

• TIP 7: Želi biti zadovoljen, slobodan i sretan. Optimističan, fleksibilan, orijentiran na budućnost, praktičan avanturist...

