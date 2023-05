Ozljedu Anđe Marić teško je i samo gledati: 'Boli me dupe...'

Pjevačica Anđa Marić (46) prije nekoliko je dana završila na hitnoj zbog ozljede, a sada je pokazala kako izgleda nakon nje.

Na fotografiji se može vidjeti ogroman hematom na stražnjici, a preko rane trenutno ima gazu i flastere. Nedavno je otkrila da se ozlijedila na vitrini, a nama je ispričala što se točno dogodilo i kako se sad osjeća.

- Boli me dupe - započinje Anđa kroz šalu pa nastavlja:

- Ne, ne boli me ništa, dobro sam. Sad sam bila na previjanju i to je to. Objavila sam fotku na Instagramu zato što sam trebala nazvati deset ljudi da javim da neću doći na promociju knjige pa je puno lakše objavit da se vidi zašto neću doći.

- Dobro sam, živimo u 21. stoljeću, savršeni analgetici, ništa me boli. Divni vozači hitne i zdravstveni radnici, lijepo iskustvo - rekla nam je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Kaže mi prijateljica 'ovaj hematom je ružan, trebala bi to mazati nekom kremom'. Pitam je na koju foru da si ja precizno mažem hematom na guzici, a da mi ne uđe krema u živu ranu, a ona kaže 'pa zamoli nekog da ti namaže'. - Tatu? - Ne, pitaj Gašpijat. - Devetnaestogodišnjak jedva čeka da može mamu po guzici – vrištimo od smijeha - tražim dečka - napisala je Anđa na Instagramu.

